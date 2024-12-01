ПУШИЧ: «Чувствуем разочарование. Надо уметь отстоять перевес в один мяч»

Главный тренер Шахтера Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 15-го тура УПЛ с Рухом (1:1).

– Марино, как после таких двух матчей сплотить ребят психологически? Тем более после того, как сегодня «Динамо» потеряло очки, был шанс догонять лидера чемпионата, но снова на последних минутах пропускаете ненужный мяч. Как при этом сплотить раздевалку, как ободрить коллектив несмотря на все эти перелеты и прочее?

– В такие моменты важно чувствовать разочарование. Если мы не испытаем разочарования после таких результатов, как сегодня, и вообще в матчах, где мы теряем преимущество на последних минутах, то мы не изучим необходимые уроки. Безусловно, я доволен тем, как играла команда – мы могли лучше реализовать наши шансы и выиграть матч гораздо раньше. Но также речь идет о необходимости уметь защищать такой результат, как 1:0. К сожалению, нам это сегодня не удалось. Как я отметил, мы должны испытывать разочарование. И мы действительно ощущаем его сегодня. Впереди новые игры, так что будем готовиться к ним и извлекать из этого урок.

– Чувствуется, что на последних минутах матча «Шахтеру» не хватает концентрации – имею в виду матчи с ПСВ и сегодня. С чем вы связываете это как тренер, как видите эту проблематику? Это действительно нехватка концентрации или что-то другое?

– Отвечая на этот вопрос, важно понимать, что у нас есть комбинация нескольких факторов. Не принимаем к рассмотрению матч с ПСВ – его мы оставляем позади, ведь это все-таки другой турнир, и там мы играли вдесятером. Говоря о сегодняшней игре, то нам в некоторых моментах не хватило резкости, оригинальности и осознания важности конкретно сегодняшнего матча и сегодняшней победы. Конечно, как я уже отмечал, когда речь идет о таком результате, как 1:0, он оставляет для оппонента пространство для маневров и возможности отыграться. Собственно этой резкости, решительности и чрезвычайности в игре нам не хватило на последних минутах. Поэтому, да, соглашаюсь с вами, возможно, где-то сказывается недостаток концентрации, над чем мы, безусловно, будем работать.

– Мистер, довольны ли вы сегодня контролем мяча в исполнении вашей команды, учитывая, что «Рух», особенно в первом тайме, несколько раз делало перехват из-за ваших непринужденных потерь?

– Я считаю, что мы провели очень хороший первый тайм, в том числе с точки зрения нашего владения мячом. Безусловно, было несколько сложнее взламывать их блок, поскольку соперник играл с большим количеством игроков сзади. Это также создавало дополнительную нагрузку на нас. Отвечая на ваш вопрос, да, им удалось несколько раз перехватить мяч, но такие перехваты не привели к каким-то чрезвычайно острым моментам в исполнении нашего оппонента. Поэтому еще раз подчеркну, что 1:0 – это результат, который иногда нужно уметь отстоять и защитить. К сожалению, сегодня нам этого не удалось, поэтому имеем то, что имеем.