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Премьер-лига
Шахтер Донецк
01.12.2024 18:00 – FT 1 : 1
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 20:37 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:47
5006
0

Шахтер – Рух – 1:1. Упущенная победа на 90+1-й. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ 2024/25

01 декабря 2024, 20:37 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:47
5006
0
Шахтер – Рух – 1:1. Упущенная победа на 90+1-й. Видео голов и обзор матча
УПЛ

1 декабря состоялся матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Рух Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на Арене Львов. Поединок завершился со счетом 1:1.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 15-й тур, 1 декабря

Шахтер – Рух – 1:1

Голы: Матвиенко, 23 – Дидык, 90+1

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Матвиенко, 23 мин.

ГОЛ! 1:1 Дидык, 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Роман Дидык (Рух Львов).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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Шахтер Донецк Рух Львов Шахтер - Рух видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Матвиенко Роман Дидык
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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