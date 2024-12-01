Шахтер – Рух – 1:1. Упущенная победа на 90+1-й. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ 2024/25
1 декабря состоялся матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Рух Львов.
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Коллективы сыграли на Арене Львов. Поединок завершился со счетом 1:1.
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УПЛ 2024/25. 15-й тур, 1 декабря
Шахтер – Рух – 1:1
Голы: Матвиенко, 23 – Дидык, 90+1
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Матвиенко, 23 мин.
🔥 Найвищий у повітрі ⚽️ Микола Матвієнко відкрив рахунок у матчі 🆚 «Рух» 👏🏻#Shakhtar #ШахтарРух pic.twitter.com/vwWfgTBQ8K— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 1, 2024
ГОЛ! 1:1 Дидык, 90+1 мин.
События матча
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