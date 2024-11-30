Шахтер Донецк

В воскресенье, 1 декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и львовский «Рух». Матч состоится во Львове на «Арене Львов», игра начнется в 18:00.

Шахтер

За последнюю неделю болельщики донецкой команды переживали разноплановые эмоции. В прошлом туре «горняки» поглумились над «Ингульцом», отгрузив в ворота соперников шесть безответных мячей. Затем «оранжево-черные» провели встречу Лиги чемпионов с ПСВ и были близки к тому, чтобы увезти победу из Эйндховена. Но на последних минутах поединка хозяева поля трижды поразили ворота «Шахтера», оставив ни с чем команду Марино Пушича. Такой ошеломительный камбэк соперников, несомненно, стал болезненным ударом по амбициям «горняков». Но горевать у «оранжево-черных» нет времени. В чемпионате они идут на третьем месте, пытаясь догнать лидирующих «Александрию» и «Динамо».

Матч в Эйндховене стал юбилейным для Николая Матвиенко и Ефима Конопли, которые провели 250-й и 150-й матчи в карьере соответственно. А предстоящая встреча может стать памятной, 100-й в УПЛ, для Егора Назарины. «Шахтер» удерживает домашнюю безничейную серию в чемпионате, которая насчитывает 16 матчей (15 побед и поражение). В предыдущих матчах УПЛ завидную результативность демонстрировал Артем Бондаренко, отметившийся четырьмя результативными ударами. А всего полузащитник «горняков» забил уже 8 голов в текущем турнире. К слову, донецкая команда на данный момент имеет лучший показатель по забитым голам в текущем сезоне.

Рух

После уверенного старта в чемпионате (9 очков в четырех матчах) львовская команда выдала затяжную безвыигрышную серию, которая длилась с середины сентября. И только в прошлом туре руховцы сумели одержать долгожданную победу, с минимальным счетом обыграв «Левый берег» (единственный гол с пенальти забил Карабин). «Рух» находится в середине турнирной таблицы, и это явно не то место, на котором хочет видеть команду руководство «желто-черных». Ведь в прошлом сезоне львовяне до последнего тура боролись за попадание в еврокубковую зону.

«Желто-черные» демонстрируют довольно надежную игру в обороне: меньше «Руха» в текущем чемпионате пропустила только «Александрия». Хорошей новостью для львовян стало восстановление после повреждения форварда Евгения Пастуха. О настрое команды на предстоящую встречу рассказал главный тренер руховцев Виталий Пономарев. «Рух» будет очень мотивирован качественно сыграть против соперника такого уровня. Нам важно проверить свои силы в игре с «Шахтером», поэтому команда серьезно готовится к тяжелому матчу», - отметил наставник. Безвыигрышная гостевая серия львовян в чемпионате длится 6 матчей (4 ничьи и 2 поражения).

Статистика встреч

Всего команды провели семь очных дуэлей: 5 побед «Шахтера» и 2 ничьи, разница мячей 12-3 в пользу «горняков». В прошлом чемпионате донецкая команда не смогла выиграть у «Руха» гостевой поединок, который завершился со счетом 1:1. В первом тайме Судаков открыл счет, а в конце встречи Слюбик вырвал для своей команды ничью. В домашнем матче «горняки» обыграли львовян со счетом 3:1. На дубль Бондаренко и гол Зубкова «желто-черные» ответили результативным ударом Таллеса.

Прогноз на противостояние

«Горняки» находятся не в лучшем настроении после обидной осечки в Эйндховене, и в этом кроется опасность для «Руха». Ведь раздосадованные подопечные Пушича захотят одержать уверенную победу над ближайшим соперником. Но «желто-черные», в прошлом туре прервавшие безвыигрышную серию, не намерены уступать грозному сопернику. И у них есть ресурсы для оказания достойного сопротивления «Шахтеру». Поэтому считаем, что ставка на «фору «Руха» +1.5» должна себя оправдать.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Франьич, Бондарь, Конопля, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Зубков, Кевин, Сикан

«Рух»: Ледвий, Cыч, Холод, Слюбик, Роман, Дидык, Квасница, Федор, Карабин, Клайвер, Краснопир