Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Наибольшее признание получил Джанлуиджи Буффон
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вратарей в XXI веке.
Первую позицию рейтинга занял легендарный итальянский голкипер, чемпион мира 2006 Джанлуиджи Буффон. За итальянцем разместился легендарный кипер «Реала» Икер Касильяс. Бронзу рейтинга получил звездный вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.
На четвертой позиции рейтинга разместился звездный кипер «Реала» Тибо Куртуа, а бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Петр Чех, Алиссон, Виктор Вальдес, Жулио Сезар и Давид Де Хеа.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Рейтинг лучших вратарей в 21 веке от GiveMeSport
- Джанлуиджи Буффон
- Икер Касильяс
- Мануэль Нойер
- Тибо Куртуа
- Эдвин ван дер Сар
- Петр Чех
- Алиссон
- Виктор Вальдес
- Жулио Сезар
- Давид Де Хеа
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