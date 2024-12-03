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Чемпионат Англии
Лестер
03.12.2024 22:15 - : -
Вест Хэм
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Англия
03 декабря 2024, 03:24 | Обновлено 03 декабря 2024, 03:25
14
0

Лестер – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 3 декабря в 22:15 по Киеву

03 декабря 2024, 03:24 | Обновлено 03 декабря 2024, 03:25
14
0
Лестер – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря на «Кинг Пауэр» пройдет матч 14-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Лестер

Команда при Раньери стала сенсационным чемпионом страны, а при Роджерсе выигрывала в кубковом формате и выступала на евроарене. Но в 2023-м году синие рухнули в Чемпионшип. Вернулись они оттуда максимально удачно: сразу же, причем с 1-го места. Но при этом такое обеспечил Мареска, которого переманили тренировать Челси. На его место позвали Купера, что поднимал и удерживал в АПЛ Ноттингем Форест. Но победы при нем можно пересчитать по пальцам. А в последнее время лисы в основном проигрывали, причем без особенных шансов, да и ничья с Ипсвичем вряд ли порадовала. Ноябрь заканчивали выездным столичным дерби против Брентфорда, уже под руководством ван Нистелроя. Дебют у Рууда не задался - его новые подопечные проиграли 1:4. Впрочем, голландца объявили перед самым поединком, так что он только начинает работу с футболистами.

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Вест Хэм

Клуб попрощался летом с Дэвидом Мойесом, хотя он выигрывал с англичанами в 2023-м году Лигу конференций, а весной выступал в плей-офф Лиги Европы, закончив на 9-й позиции в АПЛ. Но руководство проекта решило в межсезонье сменить олдскульного шотландца на очередного для Туманного Альбиона тренера из Испании - Лопетеги, который уже неплохо проявил тут себя в Вулверхэмптоне. Но в Лондоне у него мало что получалось в первые месяцы работы. Команда из столицы, потратившая десятки миллионов в летнее окно, проигрывает чуть ли не каждый второй поединок, почти не выигрывая. Тем важнее было добиться успеха после паузы на игры сборных. И Ньюкасл получилось обыграть 2:0 даже на выезде. Но потом Арсенал оформил итоговые 5:2 в свою пользу еще в 1-м тайме.

Статистика личных встреч

Лисы не проигрывают вот уже три раза, причем в двух последних случаях еще и побеждали молотобойцев.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают номинальное преимущество гостям. Но понятно, что тут обоим нужна только победа. Ставим на то, что, борясь за нее, команды пробьют отметку в тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua
Лестер
3 декабря 2024 -
22:15
Вест Хэм
Тотал голов больше 2.5 1.76 Сделать ставку
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Лестер Вест Хэм Лестер - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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