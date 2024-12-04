Англия04 декабря 2024, 20:38 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:11
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Лестер – Вест Хэм – 3:1. Победный дебют Руда ван Нистелроя. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Английской Премьер-лиги
04 декабря 2024, 20:38 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:11
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3 декабря в рамках чемпионата Англии состоялся матч между «Лестером» и «Вест Хэмом».
«Лестер» под руководством нового тренера Рууда ван Нистелроя одержал уверенную победу со счётом 3:1.
Английская Премьер-лига. 14 тур. 3 декабря
«Лестер» – «Вест Хэм» – 3:1
Голы: Варди 2, Эль-Ханнус 61, Даки, 88 – Фюллькруг, 90+3
Видеообзор матча:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Вест Хэм).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Билал Эль-Ханнус (Лестер).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
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