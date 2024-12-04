Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лестер – Вест Хэм – 3:1. Победный дебют Руда ван Нистелроя. Видео голов
Чемпионат Англии
Лестер
03.12.2024 22:15 – FT 3 : 1
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 декабря 2024, 20:38 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:11
110
0

Лестер – Вест Хэм – 3:1. Победный дебют Руда ван Нистелроя. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Английской Премьер-лиги

04 декабря 2024, 20:38 | Обновлено 04 декабря 2024, 21:11
110
0
Лестер – Вест Хэм – 3:1. Победный дебют Руда ван Нистелроя. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря в рамках чемпионата Англии состоялся матч между «Лестером» и «Вест Хэмом».

«Лестер» под руководством нового тренера Рууда ван Нистелроя одержал уверенную победу со счётом 3:1.

Английская Премьер-лига. 14 тур. 3 декабря

«Лестер» – «Вест Хэм» – 3:1

Голы: Варди 2, Эль-Ханнус 61, Даки, 88 – Фюллькруг, 90+3

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Вест Хэм).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Билал Эль-Ханнус (Лестер).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
По теме:
Ярмолюк выйдет? Известны стартовые составы на матч Астон Вилла – Брентфорд
Не травма. Стало известно, почему Мудрик пропускает матч Челси в АПЛ
Бостон Брюинз – Детройт Ред Уингз – 3:2. Видеообзор матча НХЛ
Лестер Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Руд ван Нистелрой
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04 декабря 2024, 07:49 0
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри

Поединок состоится 21 декабря 2024 года

Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Теннис | 04 декабря 2024, 07:15 5
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму

Олейникова играет в экипировке с нашивкой своего сайта, который собирает деньги на ВСУ

Украинский футболист забил первый гол в чемпионате Словакии
Футбол | 04.12.2024, 20:13
Украинский футболист забил первый гол в чемпионате Словакии
Украинский футболист забил первый гол в чемпионате Словакии
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Футбол | 03.12.2024, 20:55
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Футбол | 04.12.2024, 17:25
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
03.12.2024, 07:50 14
Бокс
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
03.12.2024, 18:52 26
Биатлон
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
03.12.2024, 20:41 18
Футбол
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 22:32 39
Футбол
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
02.12.2024, 20:29 8
Футбол
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
04.12.2024, 09:16 21
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем