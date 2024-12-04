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Чемпионат Англии
Лестер
03.12.2024 22:15 – FT 3 : 1
Вест Хэм
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Англия
04 декабря 2024, 00:15 | Обновлено 04 декабря 2024, 00:19
147
0

Победа в дебютном матче ван Нистелроя. Лестер уверенно обыграл Вест Хэм

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «лисиц»

04 декабря 2024, 00:15 | Обновлено 04 декабря 2024, 00:19
147
0
Победа в дебютном матче ван Нистелроя. Лестер уверенно обыграл Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Вест Хэмом».

Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Забитыми голами в этом матче отметились звездный форвард «лисиц» Джейми Варди, полузащитник Билал Эль-Ханнус и нападающий Пэтсон Дака. Хавбек Бобби Де Кордова-Рид из «Лестера» забил гол на 81-й минуте, однако его отменили из-за офсайда.

Гости ответили забитым голом форварда Никласа Фюллькруга на 90+3 минуте.

Этот поединок стал для Руда ван Нистелроя дебютом в качестве главного тренера «Лестера».

В турнирной таблице «Лестер», имея в своем активе 13 очков, занимает 15-е место в АПЛ. «Вест Хэм» набрал 15 очков и занимает 14-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 14-й тур. 3 декабря

Лестер - Вест Хэм - 3:1

Голы: Варди, 2, Эль-Ханнус, 61, Дака, 90+1 – Фюллькруг, 90+3

Ипсвич - Кристал Пэлас - 0:1

Гол: Матета, 59

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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