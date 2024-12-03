Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Германии
Бавария
03.12.2024 21:45 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
03 декабря 2024, 03:39 |
14
0

Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Германии 3 декабря в 21:45 по Киеву

03 декабря 2024, 03:39 |
14
0
Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между командами Бавария и Байер.

Поединок пройдет на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Венсана Компани в Кубке уже переиграли Ульм (4:0) и Майнц (4:0). Коллектив Хаби Алонсо в турнире одолел Карл-Цейс Йену (1:0) и Эльфсберг (3:0).

За Байер выступает 17-летний украинский форвард Артем Степанов, который успел дебютировать за основную команду Леверкузена в матче Лиги чемпионов против РБ Зальцбург (5:0).

Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ливерпуль обыграл трех чемпионов топ-5 лиг Европы за месяц
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Германии
Источник: Германия хочет заиграть в сборной молодого украинца из Байера
Кубок Германии по футболу Артем Степанов Хаби Алонсо Венсан Компани Бавария - Байер смотреть онлайн Бавария Байер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
Футбол | 02 декабря 2024, 20:29 8
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»

Милое видео из семейного архива Ребровых

Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Хоккей | 02 декабря 2024, 15:52 6
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»

Молодой вратарь «Кэпиталз» вдохновенно заменил коллегу в игре против вице-чемпионов

«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 02.12.2024, 07:50
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 02.12.2024, 08:23
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
На это нет шансов. В Челси определили, что будут делать с Мудриком зимой
Футбол | 03.12.2024, 00:49
На это нет шансов. В Челси определили, что будут делать с Мудриком зимой
На это нет шансов. В Челси определили, что будут делать с Мудриком зимой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Дюбуа отреагировал на желание Кличко провести бой с Даниэлем
Промоутер Дюбуа отреагировал на желание Кличко провести бой с Даниэлем
02.12.2024, 02:15
Бокс
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
02.12.2024, 15:06 18
Футбол
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
02.12.2024, 02:49
Бокс
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
01.12.2024, 19:57 407
Футбол
Джордж Форман назвал лучшего супертяжа всех времен. Это не Мухаммед Али
Джордж Форман назвал лучшего супертяжа всех времен. Это не Мухаммед Али
01.12.2024, 07:05
Бокс
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
01.12.2024, 00:06 68
Футбол
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
01.12.2024, 14:16 6
Футбол
ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля
ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля
01.12.2024, 20:11 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем