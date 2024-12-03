Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Германии 3 декабря в 21:45 по Киеву
3 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между командами Бавария и Байер.
Поединок пройдет на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
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Подопечные Венсана Компани в Кубке уже переиграли Ульм (4:0) и Майнц (4:0). Коллектив Хаби Алонсо в турнире одолел Карл-Цейс Йену (1:0) и Эльфсберг (3:0).
За Байер выступает 17-летний украинский форвард Артем Степанов, который успел дебютировать за основную команду Леверкузена в матче Лиги чемпионов против РБ Зальцбург (5:0).
Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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