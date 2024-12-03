Германия03 декабря 2024, 23:54 |
203
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Бавария – Байер – 0:1. Красная для Нойера. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Германии 2024/25
03 декабря 2024, 23:54 |
203
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3 декабря прошел матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между командами Бавария и Байер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы сыграли на Альянц Арене в Мюнхене. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Кубок Германии 2024/25. 1/8 финала, 3 декабря
Бавария – Байер – 0:1
Гол: Телла, 69
Удаление: Нойер, 17
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Телла, 69 мин.
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Телла (Байер).
17’
Мануэль Нойер (Бавария) получает красную карточку.
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