3 декабря прошел матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между командами Бавария и Байер.

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Коллективы сыграли на Альянц Арене в Мюнхене. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Кубок Германии 2024/25. 1/8 финала, 3 декабря

Бавария – Байер – 0:1

Гол: Телла, 69

Удаление: Нойер, 17

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Телла, 69 мин.