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Кубок Германии
Бавария
03.12.2024 21:45 – FT 0 : 1
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
03 декабря 2024, 23:54 |
203
0

Бавария – Байер – 0:1. Красная для Нойера. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Германии 2024/25

03 декабря 2024, 23:54 |
203
0
Бавария – Байер – 0:1. Красная для Нойера. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря прошел матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между командами Бавария и Байер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на Альянц Арене в Мюнхене. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Кубок Германии 2024/25. 1/8 финала, 3 декабря

Бавария – Байер – 0:1

Гол: Телла, 69

Удаление: Нойер, 17

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Телла, 69 мин.

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Телла (Байер).
17’
Мануэль Нойер (Бавария) получает красную карточку.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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