Удаление Нойера на Альянц Арене. Байер выбил Баварию из Кубка Германии

3 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между командами Бавария и Байер.

Поединок прошел на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива из Леверкузена.

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Единственный гол на 69-й минуте забил Нейтал Телла. Ассист на свой счет записал Алехандро Гримальдо.

Подопечные Венсана Компани с 17-й играли в меньшинстве после удаления Мануэля Нойера за жесткий фол против Джереми Фримпонга. В ворота мюнхенцев вышел Даниэль Перец, который заменил Лероя Сане.

Украинский форвард Байера Артем Степанов провел весь поединок на скамейке запасных.

Байер узнает своего соперника в четвертьфинале 8 декабря. Поединки следующей стадии состоятся 4–5 февраля и 25–26 февраля 2025 года. Отметим, что команда Хаби Алонсо является действующим победителем турнира.

Кубок Германии 2024/25. 1/8 финала, 3 декабря

Бавария – Байер – 0:1

Гол: Телла, 69

Бавария: Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ (Тель, 84), Упамекано, Лаймер (Боэ, 73), Горетцка (Павлович, 73), Киммих, Коман (Гнабри, 73), Олисе, Сане (Перец, 19), Мусиала.



Байер: Коварж, Инкапиэ, Тапсоба, Та, Мукиеле (Артур, 61), Гримальдо, Паласиос, Фримпонг, Андрих (Шик, 46), Джака, Виртц.



Предупреждения: Упамекано (13), Тапсоба (13), Виртц (22), Горетцка (52), Коварж (78).

Удаление: Нойер, 17