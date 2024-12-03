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Кубок Германии
Бавария
03.12.2024 21:45 – FT 0 : 1
Байер
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Германия
03 декабря 2024, 23:43 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:58
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Удаление Нойера на Альянц Арене. Байер выбил Баварию из Кубка Германии

Поединок 1/8 финала завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Нейтан Телла

03 декабря 2024, 23:43 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:58
565
1
Удаление Нойера на Альянц Арене. Байер выбил Баварию из Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между командами Бавария и Байер.

Поединок прошел на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива из Леверкузена.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 69-й минуте забил Нейтал Телла. Ассист на свой счет записал Алехандро Гримальдо.

Подопечные Венсана Компани с 17-й играли в меньшинстве после удаления Мануэля Нойера за жесткий фол против Джереми Фримпонга. В ворота мюнхенцев вышел Даниэль Перец, который заменил Лероя Сане.

Украинский форвард Байера Артем Степанов провел весь поединок на скамейке запасных.

Байер узнает своего соперника в четвертьфинале 8 декабря. Поединки следующей стадии состоятся 4–5 февраля и 25–26 февраля 2025 года. Отметим, что команда Хаби Алонсо является действующим победителем турнира.

Кубок Германии 2024/25. 1/8 финала, 3 декабря

Бавария – Байер – 0:1

Гол: Телла, 69

Бавария: Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ (Тель, 84), Упамекано, Лаймер (Боэ, 73), Горетцка (Павлович, 73), Киммих, Коман (Гнабри, 73), Олисе, Сане (Перец, 19), Мусиала.

Байер: Коварж, Инкапиэ, Тапсоба, Та, Мукиеле (Артур, 61), Гримальдо, Паласиос, Фримпонг, Андрих (Шик, 46), Джака, Виртц.

Предупреждения: Упамекано (13), Тапсоба (13), Виртц (22), Горетцка (52), Коварж (78).

Удаление: Нойер, 17

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Знову Компані,зняв конструктивного і технічного Сане,а не Олізе,моторного Лаймера ( на вже другу гру поспіль) на ніякого Бої,а взагалі в меншості скільки часу проти такого суперника грати 1м номером рідко яка команда зможе-достойно,нуу і на останок билибили а без Гаррі нікому.
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