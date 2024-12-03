3 декабря на «Альянц-Арене» пройдет матч 1/8 финала кубка Германии, в котором «Бавария» встретится с «Байером». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Бавария

Команда точно не могла не отреагировать на прошлый сезон - тогда гранд остался вообще без трофеев. Но реакция в Мюнхене была своеобразной, чего стоит ставка на Венсана Компани как главного тренера. Его неопытность, похоже, сказывается - бельгийца переиграли, по-разному, Эмери и Флик, и в итоге немцы проиграли и Астон Вилле, и Барселоне. Но на этой неделе минимально, но обыграли ПСЖ. Но, кажется, и там потенциала рекордмейстеров хватит, чтобы выйти в плей-офф. Ну, а на внутренней арене потенциала Кейна и компании достаточно, чтобы уже к зиме уйти в отрыв - по большому счету, уже мало сомнений в том, куда весной отправится серебряная салатница. Хотя Боруссии в Дортмунде чуть не проиграли - в концовке вырвали ничью 1:1. Но при этом на пару недель потеряли Кейна.

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Байер

Клуб обречен на постоянные сравнения с прошлым сезоном. Тогда аспиринщики вообще не проигрывали, на внутренней арене, и в итоге оформили золотой дубль. При этом в Леверкузене получилось сохранить и Хаби Алонсо с его тренерским штабом, и ведущих футболистов, более того, летом было оформлено несколько интересных подписаний. Но, как и ожидалось, команда из Леверкузена не смогла удержать те максимальные позиции. Уже в августе было поражение, РБ Лейпциг. Новых поражений не было, практически половина матчей приносила только ничьи. Но на выходных справились с Унионом, выграв в Берлине 2:1. В Лиге Чемпионов возвращение начиналось удачно, с побед над Фейеноордом и Миланом, но потом была только ничья с дебютантом, Брестом, и аж 0:4 в Ливерпуле. Зато Ред Булл (Зальцбург) на этой неделе разгромили 5:0.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках чередовались победы аспиринщиков и ничьи. Уже в сентябре стороны успели сыграть, и оформили 1:1 в Мюнхене.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев. Но гости в неплохой форме - стоит присмотреться к ставке на их победу с форой +1 гол (коэффициент - 1,63).