3 декабря проходит матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между командами Бавария и Байер.

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Коллективы играют на Альянц Арене в Мюнхене. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 17-й минуте голкипер хозяев Мануэль Нойер был удален с поля за фол последней надежды [видео момента]

Легендарный вратарь жестко сфолил на Джереми Фримпонге. Для Мануэля это первая красная в карьере.

Мюнхенцы будут доигрывать поединок в меньшинстве. В ворота стал Даниэль Перец, который вышел вместо Лероя Сане.

ФОТО. Вырубил соперника! Судья удалил Нойера в матче Бавария – Байер