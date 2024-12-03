ФОТО. Вырубил соперника! Судья удалил Нойера в матче Бавария – Байер
Мануэль получил красную за фол последней надежды на Фримпонге в игре Кубка Германии
3 декабря проходит матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между командами Бавария и Байер.
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Коллективы играют на Альянц Арене в Мюнхене. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 17-й минуте голкипер хозяев Мануэль Нойер был удален с поля за фол последней надежды [видео момента]
Легендарный вратарь жестко сфолил на Джереми Фримпонге. Для Мануэля это первая красная в карьере.
Мюнхенцы будут доигрывать поединок в меньшинстве. В ворота стал Даниэль Перец, который вышел вместо Лероя Сане.
ФОТО. Вырубил соперника! Судья удалил Нойера в матче Бавария – Байер
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