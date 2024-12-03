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Германия
03 декабря 2024, 22:15 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:43
1343
1

ФОТО. Вырубил соперника! Судья удалил Нойера в матче Бавария – Байер

Мануэль получил красную за фол последней надежды на Фримпонге в игре Кубка Германии

03 декабря 2024, 22:15 | Обновлено 03 декабря 2024, 22:43
1343
1
ФОТО. Вырубил соперника! Судья удалил Нойера в матче Бавария – Байер
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря проходит матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между командами Бавария и Байер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на Альянц Арене в Мюнхене. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 17-й минуте голкипер хозяев Мануэль Нойер был удален с поля за фол последней надежды [видео момента]

Легендарный вратарь жестко сфолил на Джереми Фримпонге. Для Мануэля это первая красная в карьере.

Мюнхенцы будут доигрывать поединок в меньшинстве. В ворота стал Даниэль Перец, который вышел вместо Лероя Сане.

ФОТО. Вырубил соперника! Судья удалил Нойера в матче Бавария – Байер

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Viktor Shuper
ох і клоун той Нойєр. нафіга взагалі було вибігати коли біля нападника бігло 3-4 футболіста?
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