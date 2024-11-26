Лига чемпионов26 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:51
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27
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Артем Степанов вышел на поле в поединке против РБ Зальцбург на 73-й минуте
26 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:51
2731
27
26 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и РБ Зальцбург.
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Коллективы играют на стадионе Бай Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский форвард Артем Степанов начал поединок на скамейке запасных. На 72-й минуте он вышел на поле вместо Патрика Шика при счете 5:0 в пользу подопечных Хаби Алонсо.
Для 17-летнего Степанова это дебют за основную команду Байера.
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