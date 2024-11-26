Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:51
2731
27

Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер

Артем Степанов вышел на поле в поединке против РБ Зальцбург на 73-й минуте

26 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:51
2731
27
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
ФК Байер. Артем Степанов

26 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и РБ Зальцбург.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Бай Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский форвард Артем Степанов начал поединок на скамейке запасных. На 72-й минуте он вышел на поле вместо Патрика Шика при счете 5:0 в пользу подопечных Хаби Алонсо.

Для 17-летнего Степанова это дебют за основную команду Байера.

По теме:
Самый молодой украинец в ЛЧ. Артем Степанов установил новый рекорд
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Уникальный антирекорд. Манчестер Сити продолжает штормить
дебют Лига чемпионов Артем Степанов Байер РБ Зальцбург Хаби Алонсо Патрик Шик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграл 25 минут. Стала известна оценка украинца за матч Лиги чемпионов
Футбол | 26 ноября 2024, 22:15 0
Сыграл 25 минут. Стала известна оценка украинца за матч Лиги чемпионов
Сыграл 25 минут. Стала известна оценка украинца за матч Лиги чемпионов

Слован с Даниилом Игнатенко уступил Милану (2:3)

Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Футбол | 26 ноября 2024, 08:25 2
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получил Гордон Бэнкс

ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
Бокс | 26.11.2024, 06:51
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
Футбол | 26.11.2024, 10:24
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 26.11.2024, 20:33
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 28
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks23
Классный игрок..потенциал сумасшедший..удачи!
Ответить
+4
8number
Красень. Успіхів!
Ответить
+4
Scan
Наш Холланд
Ответить
+3
Лига
Алонсо респект , выпустил первый раз за Байер да ещё в Лче, Степанову много голов в будущем и поздравления 
Ответить
+1
Макс Максов
З дебютом!
Ответить
+1
Remark
Чекаємо виклик в СбУ?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
8number
В збірну брати не дивлячись. З нашими форвардами гірше точно не буде!
Ответить
0
Nina Sova
Ему 17???
Ответить
0
дыряво с пердя 🤣
Серёж очка любитель большого конца) не нервничай, шляпарен очка из дыр очки в 30 лет дебютирует в трабзонспоре
Ответить
-1
Андрій Шевченко
Щось його тут через чур піарять...агент явно 50 баксів заніс
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
дыряво с пердя 🤣
Потужно! Супер! Класс!
Академия Шахтёра рулит
Ответить
-7
Показать Скрыть 15 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
25.11.2024, 07:48 1
Бокс
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
25.11.2024, 00:04 4
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
25.11.2024, 00:15 4
Бокс
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
25.11.2024, 08:53 8
Футбол
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
25.11.2024, 19:43 66
Футбол
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 10
Футбол
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
25.11.2024, 11:55 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем