Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер

26 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и РБ Зальцбург.

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Коллективы играют на стадионе Бай Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский форвард Артем Степанов начал поединок на скамейке запасных. На 72-й минуте он вышел на поле вместо Патрика Шика при счете 5:0 в пользу подопечных Хаби Алонсо.

Для 17-летнего Степанова это дебют за основную команду Байера.