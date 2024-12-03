Перес определил, кто станет «новым Кроосом» в Реале. Будет трансфер
Мадридцы нацелились на Хуго Ларссона
Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту.
По информации испанских СМИ, мадридцы хотят приобрести 20-летнего хавбека франкфуртского «Айнтрахта» Хуго Ларссона. «Реал» уже давно следит за полузащитником, еще со времен его выступлений в Швеции. Руководство «Реала» получило от скаутов положительные отзывы – трансфер следующим летом очень вероятен. В «Реале» в лице Ларссона видят «нового Тони Крооса».
В этом сезоне Ларссона провел за «Айнтрахт» во всех турнирах 19 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.
Ранее Перес дал зеленый свет «Реалу» на трансфер звезды сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 3 декабря в 21:45 по Киеву
Артем провел всего 62 минуты поединка против Аталанты, волки проиграли со счетом 0:2
Так і сказав:
- новим Кроосом будеш ти