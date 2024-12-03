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  4. Перес определил, кто станет «новым Кроосом» в Реале. Будет трансфер
Испания
03 декабря 2024, 20:26 |
1173
1

Перес определил, кто станет «новым Кроосом» в Реале. Будет трансфер

Мадридцы нацелились на Хуго Ларссона

03 декабря 2024, 20:26 |
1173
1
Перес определил, кто станет «новым Кроосом» в Реале. Будет трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуго Ларссон

Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту.

По информации испанских СМИ, мадридцы хотят приобрести 20-летнего хавбека франкфуртского «Айнтрахта» Хуго Ларссона. «Реал» уже давно следит за полузащитником, еще со времен его выступлений в Швеции. Руководство «Реала» получило от скаутов положительные отзывы – трансфер следующим летом очень вероятен. В «Реале» в лице Ларссона видят «нового Тони Крооса».

В этом сезоне Ларссона провел за «Айнтрахт» во всех турнирах 19 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.

Ранее Перес дал зеленый свет «Реалу» на трансфер звезды сборной Украины.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Kitten
Перес навіть таке вже може визначати )))
  Так і сказав:
- новим Кроосом будеш ти
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