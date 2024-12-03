Перес определил, кто станет «новым Кроосом» в Реале. Будет трансфер

Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту.

По информации испанских СМИ, мадридцы хотят приобрести 20-летнего хавбека франкфуртского «Айнтрахта» Хуго Ларссона. «Реал» уже давно следит за полузащитником, еще со времен его выступлений в Швеции. Руководство «Реала» получило от скаутов положительные отзывы – трансфер следующим летом очень вероятен. В «Реале» в лице Ларссона видят «нового Тони Крооса».

В этом сезоне Ларссона провел за «Айнтрахт» во всех турнирах 19 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.

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