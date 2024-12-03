Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Илья Забарный может стать игроком «Реала»
22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».
По информации испанского источника Elgoldigital, за игроком долгое время наблюдает президент «Реала» Флорентино Перес, который дал «Реалу» зеленый свет на трансфер футболиста. «Борнмут» готов продать украинца следующим летом за 60 миллионов евро и «Реал» будет одним из главных фаворитов на этот трансфер.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 13 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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