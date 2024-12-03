Назван состав женской сборной Украины на матч квалификации Евро с Бельгией

3 декабря в 21:15 в бельгийском Левене проходит ответный матч второго раунда плей-офф квалификации Евро-2025 между женскими сборными Бельгии и Украины.

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29 ноября в турецкой Анталье состоялся первый матч, в котором победу одержала команда Бельгии со счетом 2:0. Теперь украинкам нужно ликвидировать гандикап в два мяча.

Победитель двухматчевого противостояния получит пропуск на чемпионат Европы 2025 года.

Определен стартовый состав украинской команды на этот поединок.