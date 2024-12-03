Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван состав женской сборной Украины на матч квалификации Евро с Бельгией
Чемпионат Европы
03 декабря 2024, 20:11 |
232
0

Назван состав женской сборной Украины на матч квалификации Евро с Бельгией

Поединок состоится 3 декабря в 21:15 

03 декабря 2024, 20:11 |
232
0
Назван состав женской сборной Украины на матч квалификации Евро с Бельгией
УАФ

3 декабря в 21:15 в бельгийском Левене проходит ответный матч второго раунда плей-офф квалификации Евро-2025 между женскими сборными Бельгии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

29 ноября в турецкой Анталье состоялся первый матч, в котором победу одержала команда Бельгии со счетом 2:0. Теперь украинкам нужно ликвидировать гандикап в два мяча.

Победитель двухматчевого противостояния получит пропуск на чемпионат Европы 2025 года.

Определен стартовый состав украинской команды на этот поединок.

По теме:
Бельгия – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Бельгия – Украина. Текстовая трансляция матча
ПАНЦУЛАЯ: «Бельгия – соперник другого уровня. Но нет ничего невозможного»
женская сборная Украины по футболу Бельгия - Украина чемпионат Европы по футболу среди женщин женская сборная Бельгии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Футбол | 03 декабря 2024, 00:01 8
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получил Джанлуиджи Буффон

Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03 декабря 2024, 14:49 12
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прервется ли беспроигрышная серия одной из команд?

Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Германии
Футбол | 03.12.2024, 20:46
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Германии
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Германии
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
Футбол | 03.12.2024, 08:03
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Футбол | 02.12.2024, 22:32
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
02.12.2024, 14:57 8
Футбол
Роналду – третий. В Англии составили рейтинг лучших игроков за всю историю
Роналду – третий. В Англии составили рейтинг лучших игроков за всю историю
02.12.2024, 11:16 2
Футбол
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
Дно полностью пробито. Американский экс-соперник Кличко ушел в армию россии
02.12.2024, 03:26 4
Бокс
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
01.12.2024, 19:57 407
Футбол
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
02.12.2024, 02:49
Бокс
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
03.12.2024, 07:50 12
Бокс
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем