Назван состав женской сборной Украины на матч квалификации Евро с Бельгией
Поединок состоится 3 декабря в 21:15
3 декабря в 21:15 в бельгийском Левене проходит ответный матч второго раунда плей-офф квалификации Евро-2025 между женскими сборными Бельгии и Украины.
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29 ноября в турецкой Анталье состоялся первый матч, в котором победу одержала команда Бельгии со счетом 2:0. Теперь украинкам нужно ликвидировать гандикап в два мяча.
Победитель двухматчевого противостояния получит пропуск на чемпионат Европы 2025 года.
Определен стартовый состав украинской команды на этот поединок.
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