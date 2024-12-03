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Италия
03 декабря 2024, 08:03 |
746
2

«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу

Клаудио Раньери поделился мнением о состояние римской команды

03 декабря 2024, 08:03 |
746
2
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал поражение клуба в матче чемпионата против «Аталанты» (0:2):

«Я похвалил команду за то, как они боролись до последней секунды. Я сказал, что нас ждет непростой период – в декабре мы будем играть каждые четыре дня. Легких матчей не будет. Следующий поединок будет еще тяжелее, чем этот. Мы должны контролировать ситуацию и бороться.

Если игроки будут следить за мной, мы найдем решение наших проблем. Мне не нравятся футболисты, которые легко сдаются. Я этого терпеть не буду. Мы должны знать, как реагировать в той или иной ситуации. В матче с «Аталантой» я поменял несколько игроков, потому, что увидел их усталость», – сказал Раньери.

В матче 14-го тура итальянской Серии А «Рома» проиграла «Аталанте» со счетом 0:2. Римский клуб продолжает падать в турнирной таблице чемпионата – опустились на 15-е место.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Клаудио Раньери
Микола Титюк Источник
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Комментарии 2
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ALM
Довбіні взагалі тільки на початку гри напружувався. Потім потух, через що його замінили на Самуродова.
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Saar
Наступний поєдинок буде важчий , бо кожні 4 дні,-це так. Єдиний плюс,що Наступний поєдинок проти Лечче.
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