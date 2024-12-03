«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал поражение клуба в матче чемпионата против «Аталанты» (0:2):

«Я похвалил команду за то, как они боролись до последней секунды. Я сказал, что нас ждет непростой период – в декабре мы будем играть каждые четыре дня. Легких матчей не будет. Следующий поединок будет еще тяжелее, чем этот. Мы должны контролировать ситуацию и бороться.

Если игроки будут следить за мной, мы найдем решение наших проблем. Мне не нравятся футболисты, которые легко сдаются. Я этого терпеть не буду. Мы должны знать, как реагировать в той или иной ситуации. В матче с «Аталантой» я поменял несколько игроков, потому, что увидел их усталость», – сказал Раньери.

В матче 14-го тура итальянской Серии А «Рома» проиграла «Аталанте» со счетом 0:2. Римский клуб продолжает падать в турнирной таблице чемпионата – опустились на 15-е место.