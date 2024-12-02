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  4. Довбик отбегал 62 минуты против Аталанты. Рома снова провалилась в Серии А
Чемпионат Италии
Рома
02.12.2024 21:45 – FT 0 : 2
Аталанта
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Италия
02 декабря 2024, 23:39 | Обновлено 02 декабря 2024, 23:45
940
12

Довбик отбегал 62 минуты против Аталанты. Рома снова провалилась в Серии А

Бергамаски одержали победу со счетом 2:0 в 14-м туре чемпионата Италии

02 декабря 2024, 23:39 | Обновлено 02 декабря 2024, 23:45
940
12
Довбик отбегал 62 минуты против Аталанты. Рома снова провалилась в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голыми за бергамасков отличились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Эльдара Шоморудова. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

Для Клаудио Раньери это был третий поединок во главе Ромы после назначения в ноябре. Столичный коллектив Италии ранее проиграл Наполи 0:1 при Раньери, а 28 ноября вырвала ничью у Тоттенхэма в Лиге Европы (2:2).

Аталанта добыла восьмую побед подряд в национальном первенстве и с 31 очком идет на втором месте с таблице. У Ромы 13 набранных пунктов и 15-я позиция.

Серия А 2024/25. 14-й тур, 2 декабря

Рома – Аталанта – 0:2

Голы: Де Рон, 69, Дзаньоло, 89

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Николо Дзаньоло Мартен де Рон Клаудио Раньери Рома Рим Аталанта Рома - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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Rzechpospolita
Як він став Пічічі - Я х/з)  мʼяч приборкати не може, не може даже попасти по ньому (був момент, де він повинен був забивати, но він не попав по мʼячу)  Короче, везе Артему, що той узбек такий самий деревʼяний)))))) а по хорошому, Ромі потрібен нормальний нап, бо з цими двома дубами, які технічно дуже слабі( по всім признакам)  - каші не свариш))))
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+5
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Richard Lewis
Кірпічічі
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+3
Сьогодні Завтра
там щось писали за жінку Довбика яка нещодавно приглядала щось в Лондоні, коли їздили на гру з Тотенхемом. Відверто кажучи, рекомендація придивитись до новобудов Кропивницького, або навіть Чернівців, щоб вже навєрняка
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+3
8number
Артем запамʼятався незграбним падінням та відбірними матюками.
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+2
LexХХХ
Краще б вже в Жироні лишався? Чи його прямо гнали звідти в Рому, як Мудрика в Челсі?🤔
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+1
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an52
"Великий клуб" все ближче до зони вильоту
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0
TolsTIyELF
Пока что он выглядит слабо. Может не в форме из за колена и простуды. Пусть дадут ему отдохнуть.
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0
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ЗоряЛуганськ
Какой ещё Довбик ? На поле небыло игрока с такой фамилией !был ДоБВик ! И это не стёб , так написано на его спине было 
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-1
дыряво с пердя 🤣
Бобик пичичи
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-4
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