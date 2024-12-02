Довбик отбегал 62 минуты против Аталанты. Рома снова провалилась в Серии А

2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Голыми за бергамасков отличились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Эльдара Шоморудова. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

Для Клаудио Раньери это был третий поединок во главе Ромы после назначения в ноябре. Столичный коллектив Италии ранее проиграл Наполи 0:1 при Раньери, а 28 ноября вырвала ничью у Тоттенхэма в Лиге Европы (2:2).

Аталанта добыла восьмую побед подряд в национальном первенстве и с 31 очком идет на втором месте с таблице. У Ромы 13 набранных пунктов и 15-я позиция.

Серия А 2024/25. 14-й тур, 2 декабря

Рома – Аталанта – 0:2

Голы: Де Рон, 69, Дзаньоло, 89