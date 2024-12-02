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Чемпионат Италии
Рома
02.12.2024 21:45 - : -
Аталанта
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02 декабря 2024, 03:22 | Обновлено 02 декабря 2024, 03:23
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0

Рома – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 2 декабря в 21:45 по Киеву

02 декабря 2024, 03:22 | Обновлено 02 декабря 2024, 03:23
15
0
Рома – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2 декабря на «Стадио Олимпико» пройдет матч 14-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» встретится с «Аталантой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда начинала сезон под руководством своей же легенды, Де Росси, причем летом ему купили несколько дорогих новичков во главе с Довбиком. Но доверия экс-хавбеку не продемонстрировали, уволив уже в начале лета, после первых же неудач. Но и Иван Юрич не сумел как-то проявить себя, продержавшись только два месяца - на дверь хорвату указали после 2:3 с Вероной. Вытаскивать волков из ямы позвали опытнейшего Раньери. Тот уже ушел на покой, но не сумел отказаться от возможности в третий раз в карьере поработать в столице. Очередной дебют Клаудио пришелся на поединок с Наполи - и все закончилось поражением, пусть и 0:1. Но его В Лиге Европы с Тоттенхэмом уже была хотя бы ничья, 2:2.

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Аталанта

Клуб после пары неудачных сезонов явно отвоевали себе позиции в 2023/2024. Тут и подъем на 4-е место в Серии А, и, прежде всего, победа в Лиге Европы (пусть и в сочетании с поражением Ювентусу в финале национального кубка). Новый футбольный год начинался непросто, в том числе и из-за заметных обновлений состава - чего стоит продажа Копмейнерса и травма Скамакки. Но удачным оказалось решение приобрести Ретеги, что успел только в чемпионате забить дюжину голов. В целом, Гасперини явно вывел бергамаски из спада начала сезона. Вернувшись в Лигу чемпионов, итальянцы там чередовали нулевые ничьи дома и победы на выезде. Впрочем, и там Янг Бойз на этой неделе разгромили 6:1. В Серии А после семи очков в первых 6 турах Богиня выдала победную серию - 3:1 с Пармой в прошлом туре стали уже 7-м успехом кряду, что позволило закрепиться в числе лидеров розыгрыша.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках бергамаски взяли три победы при одной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы гостей из Бергамо. Но с учетом прихода Раньери выберем нейтральный вариант с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Рома
2 декабря 2024 -
21:45
Аталанта
Тотал голов больше 2.5 1.88 Сделать ставку
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Рома Рим Аталанта Рома - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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