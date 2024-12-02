Рома – Аталанта – 0:2. Упущенный момент Довбика. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А 2024/25
2 декабря прошел матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 62 минуты.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Серия А 2024/25. 14-й тур, 2 декабря
Рома – Аталанта – 0:2
Гол: Де Рон, 69, Дзаньоло, 89
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Де Рон, 69 мин.
ГОЛ! 0:2 Дзаньоло, 89 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наибольшее признание получил Джанлуиджи Буффон
Уоррен сообщил, что пока не вел никаких переговоров