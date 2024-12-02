2 декабря прошел матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта.

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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 62 минуты.

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Серия А 2024/25. 14-й тур, 2 декабря

Рома – Аталанта – 0:2

Гол: Де Рон, 69, Дзаньоло, 89

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Де Рон, 69 мин.

ГОЛ! 0:2 Дзаньоло, 89 мин.