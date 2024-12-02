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Чемпионат Италии
Рома
02.12.2024 21:45 – FT 0 : 2
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 декабря 2024, 23:53 | Обновлено 03 декабря 2024, 00:26
764
0

Рома – Аталанта – 0:2. Упущенный момент Довбика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А 2024/25

02 декабря 2024, 23:53 | Обновлено 03 декабря 2024, 00:26
764
0
Рома – Аталанта – 0:2. Упущенный момент Довбика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря прошел матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 62 минуты.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 14-й тур, 2 декабря

Рома – Аталанта – 0:2

Гол: Де Рон, 69, Дзаньоло, 89

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Де Рон, 69 мин.

ГОЛ! 0:2 Дзаньоло, 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Аталанта).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен де Рон (Аталанта).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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