Рома – Аталанта. Довбик – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура Серии А 2024/25
2 декабря состоится матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Сейчас римляне вместе с украинским форвардом Артемом Довбиком занимают 15-е место в таблице чемпионата Италии с 13 очками. У бергамасков 28 пунктов и вторая позиция.
Для наставника волков Клаудио Раньери это будет третий поединок во главе команды после назначения в ноябре 2024 года.
Рома – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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