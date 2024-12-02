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Чемпионат Италии
Рома
02.12.2024 21:45 – 22 0 : 0
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 декабря 2024, 21:45 |
978
0

Рома – Аталанта. Довбик – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура Серии А 2024/25

02 декабря 2024, 21:45 |
978
0
Рома – Аталанта. Довбик – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоится матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Сейчас римляне вместе с украинским форвардом Артемом Довбиком занимают 15-е место в таблице чемпионата Италии с 13 очками. У бергамасков 28 пунктов и вторая позиция.

Для наставника волков Клаудио Раньери это будет третий поединок во главе команды после назначения в ноябре 2024 года.

Рома – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Рома Рим Аталанта Рома - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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