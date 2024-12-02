2 декабря состоится матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта.

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Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Сейчас римляне вместе с украинским форвардом Артемом Довбиком занимают 15-е место в таблице чемпионата Италии с 13 очками. У бергамасков 28 пунктов и вторая позиция.

Для наставника волков Клаудио Раньери это будет третий поединок во главе команды после назначения в ноябре 2024 года.

Рома – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.