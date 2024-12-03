Клуб третьей лиги выбил из Кубка Фрайбург, который идет 6-м в Бундеслиге

3 декабря на стадионе «Билефельд Альм» состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии между «Арминией» и «Фрайбургом».

Представитель Третьей лиги Германии принимал на своём поле шестую команду Бундеслиги.

Гости сразу начали активно атаковать ворота «Арминии». Уже на 18-й минуте «Фрайбург» заработал пенальти. Однако Флорент Муслия не смог реализовать 11-метровый удар — вратарь хозяев угадал направление и спас свою команду.

Этот момент стал переломным в матче. На 28-й минуте «Арминия» открыла счёт благодаря точному удару Кристофера Ланнерта. Через 8 минут Юлиан Каня удвоил преимущество хозяев, воспользовавшись ошибкой обороны гостей.

Во втором тайме «Фрайбург» смог отыграть один мяч: на 63-й минуте Михаэль Грегорич замкнул прострел партнёра. Но «Арминия» не ушла в оборону и продолжила атаковать. На 81-й минуте Луис Оппи установил окончательный счёт — 3:1, обеспечив сенсационную победу своей команде.

В другом матче 1/8 финала «Штутгарт» уверенно обыграл второлиговый «Регенсбург» со счётом 3:0.

Кубок Германии. 1/8 финала. 3 декабря

Арминия – Фрайбург – 3:1

Голы: Ланнерт, 28, Каня, 36, Оппи, 81 – Грегорич, 63

На 18-й минуте Муслия («Фрайбург») не реализовал пенальти.

Регенсбург – Штутгарт – 0:3

Голы: Мийо, 10, Чейс, 19, Вольтемаде, 61.