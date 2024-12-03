3 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии между командами Арминия и Фрайбург.

Поединок прошел на стадионе Билефельд Альм. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Арминия выступает в Третьей лиге Германии, а Фрайбург является представителем Бундеслиги.

Кубок Германии 2024/25. 1/8 финала, 3 декабря

Арминия – Фрайбург – 3:1

Голы: Ланнерт, 28, Каня, 36, Оппи, 81 – Грегорич, 63

Видеообзор матча: