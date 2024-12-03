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Кубок Германии
Арминия
03.12.2024 19:00 – FT 3 : 1
Фрайбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
03 декабря 2024, 22:36 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:25
105
0

Арминия – Фрайбург – 3:1. Как это было: сенсация в Кубке. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Германии 2024/25

03 декабря 2024, 22:36 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:25
105
0
Арминия – Фрайбург – 3:1. Как это было: сенсация в Кубке. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии между командами Арминия и Фрайбург.

Поединок прошел на стадионе Билефельд Альм. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Арминия выступает в Третьей лиге Германии, а Фрайбург является представителем Бундеслиги.

Кубок Германии 2024/25. 1/8 финала, 3 декабря

Арминия – Фрайбург – 3:1

Голы: Ланнерт, 28, Каня, 36, Оппи, 81 – Грегорич, 63

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Оппи (Арминия).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Фрайбург).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Джулиан Кания (Арминия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Ланнерт (Арминия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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