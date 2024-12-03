ВИДЕО. Ламина Ямала заметили в компании головокружительной модели. Кто она?

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал проводит много времени с итальянской моделью Анной Дженьосо.

По информации медиа «Game, set and match», Ламин оплатил Анне и её подруге (Фабиоле Бальери) перелёт с Неаполя, чтобы девушки смогли посетить домашний матч «Барселоны» против «Лас-Пальмаса». Также сообщается, что Ламин и Анна очень много переписываются и время от времени созваниваются.

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После матча Ламин вместе двоюродным братом и ещё одним другом составили компанию девушкам, прогулявшись по магазинам «La Roca Village» – это бутик-аутлет возле Барселоны.

«Ламин влюблен в девушку, но они договорились не спешить и спокойно развивать свои отношения. Очевидно, что Анна – новая пассия Ямала после разрыва отношений с Алекс Падильей», – отмечает «GSM».

В карусели есть видео с прогулки влюбленных: