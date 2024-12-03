Украинец, игравший в Беларуси, удивил признанием по поводу мобилизации
Никита Татарков заявил, что ныне футболисты играют за те клубы, которые дают им бронь
Бывший полузащитник криворожского «Кривбасса» Никита Татарков сделал неоднозначное заявление по поводу украинских футболистов. Татарков заявил, что сейчас большинство футболистов вынужденно играют в клубах, где есть бронирование от мобилизации.
‒ Где видите свою карьеру дальше?
– Полгода была пауза, нужно набрать форму. Хочется в команду с заданиями, а не выигрывать одну игру в месяц и забивать один гол. Надеюсь, что удастся найти такой вариант. Сильно хочется играть, потому проблемой не будет даже амбициозная команда Первой лиги. Соскучился уже без футбола.
‒ Очень много футболистов сейчас без работы. Как трудно найти команду в условиях военного положения?
‒ Очень тяжело, потому что логика клубов – если футболист из-за войны уехать не может, то должен соглашаться на любые условия. Нет особого выбора, как раньше. Без бронирования есть проблемы с поиском команды. Игроки уровня УПЛ теперь играют во Второй лиге или области только потому, что им дали бронирование.
‒ А у вас были предложения уровня области или любителей?
‒ Предлагали играть на область и во Вторую лигу, я отказался. Надеялся, что какой-нибудь вариант появится. Не хотел светиться на таком уровне, потому что потом могут быть проблемы с нахождением команды. Но это не были прямо предложения, а просто спросили, не хочу ли. Я ответил: «Нет», – сказал Татарков.
Ранее Никита Татарков назвал худший город, где ему приходилось жить, вспомнив период выступлений за солигорский «Шахтер», за который он выступал в 2019 году.
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