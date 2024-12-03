Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец, игравший в Беларуси, удивил признанием по поводу мобилизации
Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 12:39 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:10
777
1

Украинец, игравший в Беларуси, удивил признанием по поводу мобилизации

Никита Татарков заявил, что ныне футболисты играют за те клубы, которые дают им бронь

03 декабря 2024, 12:39 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:10
777
1
Украинец, игравший в Беларуси, удивил признанием по поводу мобилизации
ФК Кривбасс. Никита Татарков

Бывший полузащитник криворожского «Кривбасса» Никита Татарков сделал неоднозначное заявление по поводу украинских футболистов. Татарков заявил, что сейчас большинство футболистов вынужденно играют в клубах, где есть бронирование от мобилизации.

‒ Где видите свою карьеру дальше?

– Полгода была пауза, нужно набрать форму. Хочется в команду с заданиями, а не выигрывать одну игру в месяц и забивать один гол. Надеюсь, что удастся найти такой вариант. Сильно хочется играть, потому проблемой не будет даже амбициозная команда Первой лиги. Соскучился уже без футбола.

‒ Очень много футболистов сейчас без работы. Как трудно найти команду в условиях военного положения?

‒ Очень тяжело, потому что логика клубов – если футболист из-за войны уехать не может, то должен соглашаться на любые условия. Нет особого выбора, как раньше. Без бронирования есть проблемы с поиском команды. Игроки уровня УПЛ теперь играют во Второй лиге или области только потому, что им дали бронирование.

‒ А у вас были предложения уровня области или любителей?

‒ Предлагали играть на область и во Вторую лигу, я отказался. Надеялся, что какой-нибудь вариант появится. Не хотел светиться на таком уровне, потому что потом могут быть проблемы с нахождением команды. Но это не были прямо предложения, а просто спросили, не хочу ли. Я ответил: «Нет», – сказал Татарков.

Ранее Никита Татарков назвал худший город, где ему приходилось жить, вспомнив период выступлений за солигорский «Шахтер», за который он выступал в 2019 году.

По теме:
Защитником сборной Украины интересовался английский клуб. Не хватило денег
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный легионер возвращается в Шахтер из MLS
Гашек в Украине: встреча с министром и экс-президентом ФХУ
Никита Татарков российско-украинская война мобилизация чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Хоккей | 02 декабря 2024, 15:52 7
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»
Назар БОЙКО: «Американского вратаря «закололи» в Одессе»

Молодой вратарь «Кэпиталз» вдохновенно заменил коллегу в игре против вице-чемпионов

«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 03 декабря 2024, 08:23 2
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри

«Великий Джордж» считает, что Тайсон выйдет совсем другим на реванш

Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Футбол | 02.12.2024, 13:10
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
ДЕВУШКА ДНЯ. Антонела Роккуццо – звезда Adidas, топ-инфлюенсер и мать
Футбол | 03.12.2024, 11:56
ДЕВУШКА ДНЯ. Антонела Роккуццо – звезда Adidas, топ-инфлюенсер и мать
ДЕВУШКА ДНЯ. Антонела Роккуццо – звезда Adidas, топ-инфлюенсер и мать
ФОТО. Жена динамовца выставила трусы напоказ. Очень странное фото
Футбол | 03.12.2024, 11:32
ФОТО. Жена динамовца выставила трусы напоказ. Очень странное фото
ФОТО. Жена динамовца выставила трусы напоказ. Очень странное фото
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Обсервер Влад
Чому "здивував"? Якраз сказав як є. А то усі ходять в рожевих окулярах і ніби нічого не помічають.
Ответить
+5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
01.12.2024, 18:05 1
Футбол
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
02.12.2024, 02:49
Бокс
ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля
ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля
02.12.2024, 00:11 7
Футбол
Промоутер Дюбуа отреагировал на желание Кличко провести бой с Даниэлем
Промоутер Дюбуа отреагировал на желание Кличко провести бой с Даниэлем
02.12.2024, 02:15
Бокс
Роналду – третий. В Англии составили рейтинг лучших игроков за всю историю
Роналду – третий. В Англии составили рейтинг лучших игроков за всю историю
02.12.2024, 11:16 1
Футбол
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
01.12.2024, 14:16 6
Футбол
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
02.12.2024, 14:57 6
Футбол
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем