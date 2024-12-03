Украинец, игравший в Беларуси, удивил признанием по поводу мобилизации

Бывший полузащитник криворожского «Кривбасса» Никита Татарков сделал неоднозначное заявление по поводу украинских футболистов. Татарков заявил, что сейчас большинство футболистов вынужденно играют в клубах, где есть бронирование от мобилизации.

‒ Где видите свою карьеру дальше?

– Полгода была пауза, нужно набрать форму. Хочется в команду с заданиями, а не выигрывать одну игру в месяц и забивать один гол. Надеюсь, что удастся найти такой вариант. Сильно хочется играть, потому проблемой не будет даже амбициозная команда Первой лиги. Соскучился уже без футбола.

‒ Очень много футболистов сейчас без работы. Как трудно найти команду в условиях военного положения?

‒ Очень тяжело, потому что логика клубов – если футболист из-за войны уехать не может, то должен соглашаться на любые условия. Нет особого выбора, как раньше. Без бронирования есть проблемы с поиском команды. Игроки уровня УПЛ теперь играют во Второй лиге или области только потому, что им дали бронирование.

‒ А у вас были предложения уровня области или любителей?

‒ Предлагали играть на область и во Вторую лигу, я отказался. Надеялся, что какой-нибудь вариант появится. Не хотел светиться на таком уровне, потому что потом могут быть проблемы с нахождением команды. Но это не были прямо предложения, а просто спросили, не хочу ли. Я ответил: «Нет», – сказал Татарков.

Ранее Никита Татарков назвал худший город, где ему приходилось жить, вспомнив период выступлений за солигорский «Шахтер», за который он выступал в 2019 году.