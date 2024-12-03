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Чемпионат Европы
03 декабря 2024, 08:39 | Обновлено 03 декабря 2024, 10:13
291
0

Бельгия – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 декабря в 21:15 ответный матч плей-офф отбора к Евро-2025

03 декабря 2024, 08:39 | Обновлено 03 декабря 2024, 10:13
291
0
Бельгия – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

3 декабря в 21:15 в бельгийском Левене проходит ответный матч второго раунда плей-офф квалификации Евро-2025 между женскими сборными Бельгии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

29 ноября в турецкой Анталье состоялся первый матч, в котором победу одержала команда Бельгии со счетом 2:0. Теперь украинкам нужно ликвидировать гандикап в два мяча.

Победитель двухматчевого противостояния получит пропуск на чемпионат Европы 2025 года.

В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Пятенко выбили Турцию (1:1, 2:0). Бельгия по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0).

Финальный турнир чемпионата Европы пройдет со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии. По итогам группового этапа квалификации путевки в ЧЕ получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев – Швейцарии. Остальные 7 путевок будут разыграны во втором раунде плей-офф (матчи дома и на выезде).

Ответные матчи плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд проходят 3 декабря. Во втором раунде плей-офф 14 сборных определяют обладателей 7 последних путевок в финальный турнир Евро-2025, где выступят 16 участников. Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.

Евро-2025 среди женских команд

2-й раунд квалификации. Ответные матчи, 3 декабря

  • 18:45. Чехия – Португалия [первый матч – 1:1]
  • 19:00. Норвегия – Северная Ирландия [первый матч – 4:0]
  • 19:15. Австрия – Польша [первый матч – 0:1]
  • 19:15. Финляндия – Шотландия [первый матч – 0:0]
  • 20:00. Швеция – Сербия [первый матч – 2:0]
  • 21:15. Бельгия – Украина [первый матч – 2:0]
  • 21:30. Ирландия – Уэльс [первый матч – 1:1]

Украина – Бельгия. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Постер матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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