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Чемпионат Европы
29 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 29 ноября 2024, 23:34
525
0

Украина – Бельгия – 0:2. Пропустили на 90+3 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча плей-офф квалификации ЧЕ-2025 среди женщин

29 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 29 ноября 2024, 23:34
525
0
Украина – Бельгия – 0:2. Пропустили на 90+3 мин. Видео голов и обзор
УАФ

29 ноября женская сборная Украины провела первый матч второго раунда плей-офф отбора чемпионата Европы 2025 против Бельгии.

В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Пятенко выбили Турцию (1:1, 2:0). Теперь на втором этапе сине-желтые соревнуются за путевку на чемпионат Европы с Бельгией, которая по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0). Номинально домашнюю встречу украинская команда проводила в турецкой Анталье на стадионе Мардан.

Уже на 1-й минуте могла забивать Овдийчук, но с нескольких метров не обыграла кипера. Бельгийки ответили своим голевым моментом – двойной сейв выдала Келюшик. Позже Дарья еще дважды спасала команду после ударов соперниц. Впрочем, на 21-й минуте ван Керкховен после подачи с фланга удалось переправить мяч в ворота. Украинкам чего-то не хватало в атаке, хотя бельгийки до перерыва также практически не создали моментов.

На старте второго тайма Овдийчук пробила из-за пределов штрафной в руки киперу. Гости ответили своими острыми атаками, но точности им не хватало. Сине-желтым не удалось забить хотя бы гол, в компенсированное время Вулларт удвоила преимущество бельгиек и установила окончательный результат в пользу своей команды – 2:0.

Ответный матч пройдет в бельгийском городе Левен на стадионе «Ден Дреф» 3 декабря в 21:15 по Киеву.

Евро-2025 среди женских команд

Плей-офф квалификации. Второй раунд. Первый матч

29 ноября. Анталья (Турция). Стадион Мардан

Украина – Бельгия – 0:2 (0:1)

Голы: ван Керкховен, 21, Вулларт, 90+3.

Украина: Келюшик, Петрик, Котик, Шматко (к), Басанская, Семкив, Гирин (Козлова, 76), Андрухив (Малахова, 89), Химич, Овдийчук, Кравчук (Глущенко, 70). Главный тренер: Владимир Пятенко.

Бельгия: Лихтфус, Кайман, Тысяк, Кейес, Янссен, Вангавермат, Вулларт (к), Миссипо, Янссенс (Делакау, 89), ван Керкховен (Де Кеньи, 89), Эрлингс (Детреер, 70). Главный тренер: Ив Сернелс.

Арбитр: Кристиана Гутева (Болгария).

Предупреждения: Семкив, 42, Басанская, 64 – ван Керкховен, 52, Вулларт, 77.

Видео голов и обзор матча

Видеоозапись матча

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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