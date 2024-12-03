Новая травма. Лидер сборной Украины в этом году не сыграет

Наставник «Жироны» Мичел рассказал о новой травме полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова, который выбыл на три недели и в этом году, скорее всего, больше не сыграет. Последний матч года запланирован на 20 декабря.

Проблемы игрока с травмами начались еще в конце минувшего сезона, а в текущем чемпионате Виктор уже был вынужден пропустить ряд матчей из-за повреждений.

Мичел отдельно подчеркивал, что у Цыганкова начинаются проблемы, когда приходится играть каждые три дня.

«Мы играем в трех турнирах, мне нужны все доступные игроки. Но Цыганков из-за проблем с ногой выбыл на три недели», – сказал Мичел.

В нынешнем сезоне хавбек провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.