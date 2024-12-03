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  4. Новая травма. Лидер сборной Украины в этом году не сыграет
Испания
03 декабря 2024, 15:10 |
2728
9

Новая травма. Лидер сборной Украины в этом году не сыграет

Мичел рассказал о проблемах Цыганкова

03 декабря 2024, 15:10 |
2728
9
Новая травма. Лидер сборной Украины в этом году не сыграет
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник «Жироны» Мичел рассказал о новой травме полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова, который выбыл на три недели и в этом году, скорее всего, больше не сыграет. Последний матч года запланирован на 20 декабря.

Проблемы игрока с травмами начались еще в конце минувшего сезона, а в текущем чемпионате Виктор уже был вынужден пропустить ряд матчей из-за повреждений.

Мичел отдельно подчеркивал, что у Цыганкова начинаются проблемы, когда приходится играть каждые три дня.

«Мы играем в трех турнирах, мне нужны все доступные игроки. Но Цыганков из-за проблем с ногой выбыл на три недели», – сказал Мичел.

В нынешнем сезоне хавбек провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Виктор Цыганков Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 9
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Серж
Шлюхтари такие радостные сразу  Лишняя хромосома опять в мозг пошла 
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+3
Diesel
скорішого одужання і дати жару в Ла Лізі
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+2
Умник
Походу Витя станет нашим Ван дер Вартом, жаль.
Генетически такой организм.
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+1
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kadaad
Прикольно читать про то, что паренек, который из-за травм фактически не играет, а если и играет, то в этом сезоне от него толку ноль, лидер сборной. Сейчас в сборной Украины лидера нет, сплошная серость.
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+1
Hungarian 4 sticks
Лидер больнички
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0
ViAn
Це все наслідки березневого форсування відновлення на матч проти Ісландії. А потім ще одного форсування відновлення для участі в Євро. У підсумку цей сезон піде на відновлення у Віктора. Хоча на Євро він Збірній допоміг вийти.
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0
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moysha
Правильніше тягар збірної України і Жирони
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-11
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