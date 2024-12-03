В Реале нашли альтернативу Тренту. Это один из лидеров английского гранда
Диогу Далот может перейти в мадридский «Реал»
Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может стать альтернативой переходу в клуб защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда. сообщает Mail Sport.
25-летний португалец может стать частью команды за 41 миллион фунтов. Игра защитника впечатляет руководство «сливочных», а учитывая вероятность того, что Трент может продлить контракт с «красными», вариант в виде перехода Диогу является вполне реальным.
В текущем сезоне Диогу Далот провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах и отличился двумя ассистами.
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