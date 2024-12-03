Звездный воспитанник Барселоны попал в шорт-листы Арсенала и Реала
Хави Симонс может переехать в АПЛ
Нидерландский полузащитник «ПСЖ», выступающий в аренде за «РБ Лейпциг», Хави Симонс привлекает внимание «Реала» и «Арсенала», сообщает The Athletic.
В Париже на игрока сборной Нидерландов не рассчитывают, а продолжение карьеры в Германии не соответствует амбициями игрока. За игроком, помимо «Арсенала» и «Ливерпуля», следят «Реал» и «Барселона». Английские клубы привлекает универсализм 21-летнего полузащитника.
В текущем сезоне Хави Симонс провел 11 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
«Арсенал» не рассчитывает на Зинченко.
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