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Англия
03 декабря 2024, 19:07 | Обновлено 03 декабря 2024, 19:21
357
0

Звездный воспитанник Барселоны попал в шорт-листы Арсенала и Реала

Хави Симонс может переехать в АПЛ

03 декабря 2024, 19:07 | Обновлено 03 декабря 2024, 19:21
357
0
Звездный воспитанник Барселоны попал в шорт-листы Арсенала и Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Нидерландский полузащитник «ПСЖ», выступающий в аренде за «РБ Лейпциг», Хави Симонс привлекает внимание «Реала» и «Арсенала», сообщает The Athletic.

В Париже на игрока сборной Нидерландов не рассчитывают, а продолжение карьеры в Германии не соответствует амбициями игрока. За игроком, помимо «Арсенала» и «Ливерпуля», следят «Реал» и «Барселона». Английские клубы привлекает универсализм 21-летнего полузащитника.

В текущем сезоне Хави Симонс провел 11 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

«Арсенал» не рассчитывает на Зинченко.

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Данііл Киріяка Источник: The Athletic
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