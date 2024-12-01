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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 22:15 | Обновлено 01 декабря 2024, 22:30
772
2

Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки

Александрия набрала 36 очков и догнала Динамо на вершине УПЛ

01 декабря 2024, 22:15 | Обновлено 01 декабря 2024, 22:30
772
2
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
ФК Динамо

С 29 ноября по 2 декабря прошли матчи 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо потеряло очки в матче против Колоса (1:1), но сохранило лидерство (36 очков).

Киевскую команду догнала Александрия, набрав также 36 пунктов после победы над Черноморцем (3:0).

Не сумел приблизиться к лидеру донецкий Шахтер (30 баллов), который упустил победу в игре с Рухом (1:1).

Внизу турнирной таблицы находятся Черноморец (12), Левый Берег, Оболонь (по 10) и Ингулец (9).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 15-й тур

🔹 29 ноября (пятница)

  • 15:30. Ворскла – Ингулец – 0:3

🔹 30 ноября (суббота)

  • 13:00. ЛНЗ – Верес – 1:2
  • 15:30. Кривбасс – Полесье – 3:1
  • 18:00. Левый Берег – Оболонь – 1:1

🔹 1 декабря (воскресенье)

  • 13:00. Александрия – Черноморец – 3:0
  • 15:30. Колос – Динамо – 1:1
  • 18:00. Шахтер – Рух – 1:1

🔹 2 декабря (понедельник)

  • 18:00. Заря – Карпаты

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 14 11 3 0 33 - 11 36
2 Александрия 14 11 3 0 25 - 8 36
3 Шахтер Донецк 14 9 3 2 38 - 13 30
4 Кривбасс 14 7 4 3 17 - 12 25
5 Полесье 14 6 5 3 22 - 14 23
6 Карпаты Львов 14 6 3 5 16 - 17 21
7 Верес 15 4 7 4 17 - 18 19
8 Рух Львов 14 4 7 3 18 - 10 19
9 ЛНЗ Черкассы 15 5 3 7 16 - 22 18
10 Заря 14 5 1 8 14 - 18 16
11 Ворскла 15 4 4 7 14 - 21 16
12 Колос К 15 2 8 5 9 - 12 14
13 Черноморец 15 3 3 9 9 - 20 12
14 Левый берег 15 2 4 9 5 - 19 10
15 Оболонь 15 2 4 9 7 - 28 10
16 Ингулец 15 1 6 8 12 - 29 9
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Перець
Да і пох
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+1
avk2307
Невже.
Та не вірю. Як так. Шахтар же набирає, всі тут пишуть.
За гру не соромно вперше....
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+1
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