Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки

С 29 ноября по 2 декабря прошли матчи 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

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Киевское Динамо потеряло очки в матче против Колоса (1:1), но сохранило лидерство (36 очков).

Киевскую команду догнала Александрия, набрав также 36 пунктов после победы над Черноморцем (3:0).

Не сумел приблизиться к лидеру донецкий Шахтер (30 баллов), который упустил победу в игре с Рухом (1:1).

Внизу турнирной таблицы находятся Черноморец (12), Левый Берег, Оболонь (по 10) и Ингулец (9).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 15-й тур

🔹 29 ноября (пятница)

15:30. Ворскла – Ингулец – 0:3

🔹 30 ноября (суббота)

13:00. ЛНЗ – Верес – 1:2

15:30. Кривбасс – Полесье – 3:1

18:00. Левый Берег – Оболонь – 1:1

🔹 1 декабря (воскресенье)

13:00. Александрия – Черноморец – 3:0

15:30. Колос – Динамо – 1:1

18:00. Шахтер – Рух – 1:1

🔹 2 декабря (понедельник)

18:00. Заря – Карпаты

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 14 11 3 0 33 - 11 36 2 Александрия 14 11 3 0 25 - 8 36 3 Шахтер Донецк 14 9 3 2 38 - 13 30 4 Кривбасс 14 7 4 3 17 - 12 25 5 Полесье 14 6 5 3 22 - 14 23 6 Карпаты Львов 14 6 3 5 16 - 17 21 7 Верес 15 4 7 4 17 - 18 19 8 Рух Львов 14 4 7 3 18 - 10 19 9 ЛНЗ Черкассы 15 5 3 7 16 - 22 18 10 Заря 14 5 1 8 14 - 18 16 11 Ворскла 15 4 4 7 14 - 21 16 12 Колос К 15 2 8 5 9 - 12 14 13 Черноморец 15 3 3 9 9 - 20 12 14 Левый берег 15 2 4 9 5 - 19 10 15 Оболонь 15 2 4 9 7 - 28 10 16 Ингулец 15 1 6 8 12 - 29 9 Полная таблица

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