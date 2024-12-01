Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Александрия набрала 36 очков и догнала Динамо на вершине УПЛ
С 29 ноября по 2 декабря прошли матчи 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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Киевское Динамо потеряло очки в матче против Колоса (1:1), но сохранило лидерство (36 очков).
Киевскую команду догнала Александрия, набрав также 36 пунктов после победы над Черноморцем (3:0).
Не сумел приблизиться к лидеру донецкий Шахтер (30 баллов), который упустил победу в игре с Рухом (1:1).
Внизу турнирной таблицы находятся Черноморец (12), Левый Берег, Оболонь (по 10) и Ингулец (9).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 15-й тур
🔹 29 ноября (пятница)
- 15:30. Ворскла – Ингулец – 0:3
🔹 30 ноября (суббота)
- 13:00. ЛНЗ – Верес – 1:2
- 15:30. Кривбасс – Полесье – 3:1
- 18:00. Левый Берег – Оболонь – 1:1
🔹 1 декабря (воскресенье)
- 13:00. Александрия – Черноморец – 3:0
- 15:30. Колос – Динамо – 1:1
- 18:00. Шахтер – Рух – 1:1
🔹 2 декабря (понедельник)
- 18:00. Заря – Карпаты
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|14
|11
|3
|0
|33 - 11
|36
|2
|Александрия
|14
|11
|3
|0
|25 - 8
|36
|3
|Шахтер Донецк
|14
|9
|3
|2
|38 - 13
|30
|4
|Кривбасс
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|5
|Полесье
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|6
|Карпаты Львов
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|7
|Верес
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|8
|Рух Львов
|14
|4
|7
|3
|18 - 10
|19
|9
|ЛНЗ Черкассы
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|10
|Заря
|14
|5
|1
|8
|14 - 18
|16
|11
|Ворскла
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|12
|Колос К
|15
|2
|8
|5
|9 - 12
|14
|13
|Черноморец
|15
|3
|3
|9
|9 - 20
|12
|14
|Левый берег
|15
|2
|4
|9
|5 - 19
|10
|15
|Оболонь
|15
|2
|4
|9
|7 - 28
|10
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12 - 29
|9
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