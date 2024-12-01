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Премьер-лига
Колос Ковалевка
01.12.2024 15:30 – FT 1 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 17:23 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:15
3431
116

Фаворит оступился в Ковалевке. Динамо не сумело обыграть Колос

Ковалевцы сумели отобрать очки у киевлян

01 декабря 2024, 17:23 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:15
3431
116
Фаворит оступился в Ковалевке. Динамо не сумело обыграть Колос
ФК Динамо Киев

В Ковалевке состоялся поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Колос» и «Динамо».

Первая же акцентированная атака киевлян завершилась неприятностями для хозяев поля. Бражко низовым ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол.

Забив быстрый гол, «бело-синие» отдали мяч соперникам, сконцентрировавшись на быстром переходе в контрнаступление. Ковалевцы пытались подобраться к штрафной оппонентов, но с созданием острых ситуаций у них возникали сложности. Только в середине первого тайма у ворот «Динамо» возник по-настоящему опасный момент. После навеса с фланга мяч долетел до Цурикова, после удара которого Бущан продемонстрировал свою реакцию.

Киевляне действовали несколько академично и таки поплатились за свою пассивность. После удара Алефиренко мяч попал в ногу Михавко, изменил направление и по дуге залетел в ворота. А перед перерывом цели достиг удар Демченко. К счастью киевлян, арбитр зафиксировал оффсайд у Боливара, который ассистировал партнеру.

«Бело-синие» агрессивно начали вторую половину встречи, сразу оказывая сильное давление на штрафную «Колоса». Защитная линия ковалевцев с трудом сдерживала атаки соперников, но динамовцам не удавалось изменить счет. Киевляне грешили неточными передачами, особенно они были некстати в завершающей стадии.

В середине второго тайма свой первый гол в УПЛ мог забить Герреро, но форвард не попал в ворота после навеса Волошина. Вскоре панамца заменил Ванат, и обороне «Колоса» стало еще сложнее сдерживать набеги динамовцев. Ковалевцы отчаянно защищались, а страж ворот хозяев поля поймал свою игру. Особенно хорош был голкипер после удара Ваната с близкого расстояния. На добивании в этом эпизоде играл Буяльский, но свою команду выручил Красничи. В компенсированное время победу «Динамо» мог принести Волошин, но из угла штрафной он не попал в дальний.

Финальный свисток зафиксировал ничью. На следующей неделе «Динамо» проведет два непростых матча против «Александрии», с которой на данный момент имеет равное количество очков. «Колос» в следующем туре будет принимать «Оболонь».

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Колос» – «Динамо» – 1:1

Голы: Алефиренко (33) – Бражко (5)

Предупреждения: Боливар (52), Алефиренко (56), Козик (64), Денисенко (80), Демченко (82)

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик (Лучкевич, 88), Демченко, Ориховский, Диего (Салабай, 65), Алефиренко, Гусол (Денисенко, 70), Боливар (Паулаускас, 70)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак (Попов, 79), Михавко, Дячук, Тымчик, Бражко, Волошин, Рубчинский, Брагару (Кабаев, 46), Буяльский (Саленко, 91), Герреро (Ванат, 72)

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС – ДИНАМО. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 116
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avk2307
Сайт стал желтым   давно.(местами оранжево-черным)
Но то, что сейчас делают редакторы игнорируя огромное количество ботов откровенно без всякого уважения и цензуры пишущих тут оскорбления лишает его посетителей.
И я посидев месяц в бане(не понятно за что) и посмотрев со стороны теперь понимаю, почему когда то адекватный болельщик Зори Sunrise сказал до свидания.
Скорее всего со мной тоже скоро такое произойдет
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Болела
Фаворит у чому? В протистоянні за чемпіонство? Динамо на останньому місці в групі ЛЄ. Мабуть з історично рекордним мінусом в результатах. Просто поясніть для чого цій команді чемпіонство?
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+4
Показать Скрыть 6 ответов
LexХХХ
Не бути Динамо чемпіоном. Знов Шахта. 
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+3
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nivavn
Вікторія і ПСВ показали рівень наших ''лідерів''
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Тим Сергей
Ниче се ск кротов на ветку намело, отошли уже от ПСВ или шо? 
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+3
Любитель футболу⚽
Колос красава, відібрав очки у нульових чемпіонів. Чекаємо тепер, як Шахтар виграє у Руху
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+3
Main
Теперь всем динамовцам нужно сжать кулачки и верить в победу Руха!!👏👏
Хотя для них один конкурент - Александрия ))
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Brent11
Сашко,де ти гуляв?
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+2
Ukraine
Я попереджував ДК що втратять бали.
Команда переживає чорну полосу 25 років вже, позориться в Європі, за країну соромно.
Тому надіюсь наступного разу не попадуть в Єврозону.
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+2
Показать Скрыть 9 ответов
Отаман
Дуже погано, Колос повинен був перемагати цей обісраний фк гуньдяй суркіса та медведчука🥳
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Отаман
Досить жалітися гуньдяй під нікнеймом avk2307, двох твоїх друзів ботів гуньдяївців DK1961 та щура великого вже забанили, тебе теж скоро знов забанят бовдура🥳
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+1
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FunnyCat_____
Снова болельщики шахтера хотят чтобы САШо ушел, а на его место пришел условный Хацкевич 
Но так конечно же не будет 
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+1
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Перець
Проблема вся із за Михавка цеж не перший матч посадтити на лавку до кінця чемпіонату , Сашо на прес конференції переїзди, перетрахи і в тому ж дусі щой Луческу 
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+1
valerafan1
Даунята шахтарські, не лізте до Динамо. Кометуйте краще матчі Шахтаря в єврокубках. Останній матч, я думаю, вам дуже сподобався. 
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+1
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DK02
Довбойоби.
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+1
nivavn
Вітання Колосу!Бажаємо успіху Руху!!!
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+1
Лига
динамо любит в ничейку играть или проигрывать всякими пгт или сёлом чемпионская ничья
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+1
GloryUkraine
Як можна забити гол, якщо не бити по-воротах?  
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+1
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Frank Piter
Аха позорное дырнамо 
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+1
Pavel_i_CO
Хотіли пішки обіграти Колос і поплатились. Тепер, в матчі претендентів на чемпіонство, киянам потрібна лише перемога.
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