Фаворит оступился в Ковалевке. Динамо не сумело обыграть Колос

В Ковалевке состоялся поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Колос» и «Динамо».

Первая же акцентированная атака киевлян завершилась неприятностями для хозяев поля. Бражко низовым ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в угол.

Забив быстрый гол, «бело-синие» отдали мяч соперникам, сконцентрировавшись на быстром переходе в контрнаступление. Ковалевцы пытались подобраться к штрафной оппонентов, но с созданием острых ситуаций у них возникали сложности. Только в середине первого тайма у ворот «Динамо» возник по-настоящему опасный момент. После навеса с фланга мяч долетел до Цурикова, после удара которого Бущан продемонстрировал свою реакцию.

Киевляне действовали несколько академично и таки поплатились за свою пассивность. После удара Алефиренко мяч попал в ногу Михавко, изменил направление и по дуге залетел в ворота. А перед перерывом цели достиг удар Демченко. К счастью киевлян, арбитр зафиксировал оффсайд у Боливара, который ассистировал партнеру.

«Бело-синие» агрессивно начали вторую половину встречи, сразу оказывая сильное давление на штрафную «Колоса». Защитная линия ковалевцев с трудом сдерживала атаки соперников, но динамовцам не удавалось изменить счет. Киевляне грешили неточными передачами, особенно они были некстати в завершающей стадии.

В середине второго тайма свой первый гол в УПЛ мог забить Герреро, но форвард не попал в ворота после навеса Волошина. Вскоре панамца заменил Ванат, и обороне «Колоса» стало еще сложнее сдерживать набеги динамовцев. Ковалевцы отчаянно защищались, а страж ворот хозяев поля поймал свою игру. Особенно хорош был голкипер после удара Ваната с близкого расстояния. На добивании в этом эпизоде играл Буяльский, но свою команду выручил Красничи. В компенсированное время победу «Динамо» мог принести Волошин, но из угла штрафной он не попал в дальний.

Финальный свисток зафиксировал ничью. На следующей неделе «Динамо» проведет два непростых матча против «Александрии», с которой на данный момент имеет равное количество очков. «Колос» в следующем туре будет принимать «Оболонь».

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Колос» – «Динамо» – 1:1

Голы: Алефиренко (33) – Бражко (5)

Предупреждения: Боливар (52), Алефиренко (56), Козик (64), Денисенко (80), Демченко (82)

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик (Лучкевич, 88), Демченко, Ориховский, Диего (Салабай, 65), Алефиренко, Гусол (Денисенко, 70), Боливар (Паулаускас, 70)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак (Попов, 79), Михавко, Дячук, Тымчик, Бражко, Волошин, Рубчинский, Брагару (Кабаев, 46), Буяльский (Саленко, 91), Герреро (Ванат, 72)

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС – ДИНАМО. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ