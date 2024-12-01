Колос Ковалевка

В воскресенье, 1 декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ковалевский «Колос» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.

Киевская команда к очередному туру национального чемпионата подошла во главе турнирной таблицы. Уверенную поступь «бело-синих» на внутренней арене омрачают неудачи подопечных Александра Шовковского в Лиге Европы. Вот и в минувший четверг «Динамо» потерпело поражение в домашнем поединке с чешской «Викторией Пльзень». «Колос» находится в нижней части турнирной таблицы и пытается уйти из опасной зоны. При этом ковалевцы демонстрируют довольно надежную игру в обороне: только в двух встречах они пропустили больше одного гола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.