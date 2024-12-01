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Премьер-лига
Колос Ковалевка
01.12.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 14:41 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:15
1449
6

Колос – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

01 декабря 2024, 14:41 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:15
1449
6
Колос – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 1 декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ковалевский «Колос» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.

Киевская команда к очередному туру национального чемпионата подошла во главе турнирной таблицы. Уверенную поступь «бело-синих» на внутренней арене омрачают неудачи подопечных Александра Шовковского в Лиге Европы. Вот и в минувший четверг «Динамо» потерпело поражение в домашнем поединке с чешской «Викторией Пльзень». «Колос» находится в нижней части турнирной таблицы и пытается уйти из опасной зоны. При этом ковалевцы демонстрируют довольно надежную игру в обороне: только в двух встречах они пропустили больше одного гола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
1 декабря 2024 -
15:30
Динамо Киев
Победа Динамо 1.47 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 6
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Remark
Сподіваємось, що завтра в Києві буде +9 або хоча б +8 🙏
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0
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Remark
Тут може бути сенсація типу 1:1. Бо ДК по традиції пропускає)
Але сподіваюся ДК забʼє більше 1 мʼяча.
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-1
nivavn
а де шляпаренко???, як його хтось купить, якщо він грає-то погано, або зовсім не грає?
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-3
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