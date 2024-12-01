Александр ШОВКОВСКИЙ: «У нас было на подготовку всего два дня»

1 декабря состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и «Динамо» (1:1). После игры главный тренер киевского клуба Александр Шовковский прокомментировал ничью:

– Неприятно терять очки. Ожидали ли вы такого давления со стороны «Колоса»?

– О каком именно давлении вы говорите? Мы прекрасно понимали, что соперник неделю готовился к поединку, мы же имели на подготовку всего два дня. Бывают такие матчи, когда ты готовишься, но мяч не идет в ворота, зато рикошет у наших владений - и совсем необязательный пропущенный гол.

Во втором тайме мы прибавили в скорости, были возможности забивать. В конце встречи вообще были три момента, которые мы должны были реализовывать. Вместо этого мы потеряли два очень важных очка, в целом в Ковалевке всегда непросто играть. Будем готовиться к следующим поединкам.

– «Динамо» третий раз в сезоне потеряло очки, и сейчас имеет одинаковое количество баллов с «Александрией», с которой проведет два следующих поединка – перенесенный 1-го тура и календарный 16-го. О важности этих матчей, думаю, даже не приходится говорить...

– Вы абсолютно все верно сказали.