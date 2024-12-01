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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «У нас было на подготовку всего два дня»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 18:46 |
1232
9

Александр ШОВКОВСКИЙ: «У нас было на подготовку всего два дня»

Наставник «Динамо» прокомментировал ничью в 15-м туре УПЛ

01 декабря 2024, 18:46 |
1232
9
Александр ШОВКОВСКИЙ: «У нас было на подготовку всего два дня»
ФК Динамо. Александ Шовковский

1 декабря состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и «Динамо» (1:1). После игры главный тренер киевского клуба Александр Шовковский прокомментировал ничью:

– Неприятно терять очки. Ожидали ли вы такого давления со стороны «Колоса»?

– О каком именно давлении вы говорите? Мы прекрасно понимали, что соперник неделю готовился к поединку, мы же имели на подготовку всего два дня. Бывают такие матчи, когда ты готовишься, но мяч не идет в ворота, зато рикошет у наших владений - и совсем необязательный пропущенный гол.

Во втором тайме мы прибавили в скорости, были возможности забивать. В конце встречи вообще были три момента, которые мы должны были реализовывать. Вместо этого мы потеряли два очень важных очка, в целом в Ковалевке всегда непросто играть. Будем готовиться к следующим поединкам.

– «Динамо» третий раз в сезоне потеряло очки, и сейчас имеет одинаковое количество баллов с «Александрией», с которой проведет два следующих поединка – перенесенный 1-го тура и календарный 16-го. О важности этих матчей, думаю, даже не приходится говорить...

– Вы абсолютно все верно сказали.

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Іван Распутін Источник: ФК Динамо Киев
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Умник
Журналист извинити идиот?
Який тиск?
1 тайм я згоден Колос повністтю на рівниз.грав потім 1 удар Цурікова в другому та на відбій.
Реально це ж провокація.
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+4
Serggio007
такі да: дайте після "феєричного матчу" у ЛЄ два тижні на "дєвокводкубанюіпатусіть"...  
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+2
shakhtarforewer
Не стони бл#, фізрук.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
а матч с Александрией через 2 дня
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+1
vruthiy-112
Нитік, утікай, це ж Динамо.!!!
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+1
CheMP
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+1
MrStepanovM .
а скільки до матчу з Вікторією? 
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0
Iigor6583
Михавко серед захисників УПЛ кращий бомбардир. В свої ворота.
Ответить
-1
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