Колос Ковалевка

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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 08:03 | Обновлено 01 декабря 2024, 09:02
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0

Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Перед матчами за лидерство с «Александрией» «Динамо» должно выполнить обязательную программу

01 декабря 2024, 08:03 | Обновлено 01 декабря 2024, 09:02
510
0
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев

В воскресенье, 1 декабря, состоится поединок 15 тура украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 15:30.

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Колос

В активе «Колоса» только две победы в 14 матчах текущего чемпионата. В седьмом туре «Заря» и в 12 туре «Ворскла» были преодолены с одинаковыми счетами 1:0. Еще семь раз (по этому показателю ковалевцы делят лидерство с «Вересом») команда играла вничью, а остальные пять игр проиграла. Неудивительно, что с такими показателями команда находится на двенадцатом месте в таблице, расстояние от зоны переходных матчей только в одно очко.

Традиционно форварды команды не впечатляют. Команда забила всего восемь голов. По два раза отличились Третьяков и Цуриков, а по разу забивали Боливар, Гусол, Салабай и Велетень (последний, кстати, пропустит эту игру из-за дисквалификации). Причем защита команды достаточно неплохая (только 11 пропущенных), поэтому, если бы удалось найти более или менее забивного нападающего, дела в команде заметно наладились бы...

Непосредственная связь с «Динамо» имеют вышеупомянутый Велетень, Ориховский, Цуриков и Бурда, которые являются либо воспитанниками киевлян, либо играли за первую команду.

Наибольшее свое поражение в истории «Колос» получил именно от «Динамо» – в 2021 году киевляне победили 7:0.

Динамо

Киевляне на еврокубковой арене играют откровенно плохо и вполне возможно, что данный розыгрыш Лиги Европы станет для Динамо» худшим в истории международных выступлений команды. Пять поражений с пяти и разница мячей 1:12 после проигранного матча чешской «Вктории» (1:2) в четверг – давно не было такого позора. Первый послевоенный розыгрыш не будем принимать во внимание, а вот перед тем 0-2-4 было еще в Лиге чемпионов 2006/07, когда с «Динамо» делали, что хотели, «Реал», «Лион» и даже «Стяуа».

А в чемпионате команда чувствует себя как рыба в воде. Уровень соревнований откровенно невысокий, это видно даже в матчах, когда игроки стоят и думают, что делать в той или иной ситуации, а соперники стоят и смотрят на это, а не прессингуют. После четырнадцати туров «Динамо» имеет 11 побед, две ничьи и одну перенесенную игру 1 тура с «Александрией», которая состоится посреди следующей недели. С «Александрией», кстати, будет и игра 16 тура, поэтому эти два матча четко должны определить, какая команда будет лидировать в чемпионате после них. Или, в случае двух ничьих, будет подарок для конкурентов из Донецка.

Но перед этим нужно не потерять очки с «Колосом».

На фоне еврокубков Александр Шовсковский широко применяет ротацию. Вряд ли будут киевляне, как в еврокубках, играть в три центральных защитника. Вивчаренко с Дубинчаком часто чередуются, Брагару что-то выпал из игрового горизонта, Дячук должен понемногу набирать игровой тонус, Герреро наконец-то должен когда-нибудь начать забивать, а для этого нужно игровое время...

Статистика встреч

Между собой команды провели 12 матчей. Семь раз победили «динамовцы», четыре раза была зафиксирована ничья и один раз (тогда это поражение едва не стоило киевлянам второго места в чемпионате, а Алексей Михайличенко после нее был уволен с должности главного тренера) победили ковалевцы.

Ориентировочные составы

«Колос»: Пахолюк – Козык, Красничи, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Третьяков – Диего, Ориховский, Алефиренко – Боливар

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Брагару, Буяльский, Кабаев – Герреро.

Прогноз на противостояние

Вряд ли «Динамо» допустит потерю очков с соперником, который в этом сезоне совсем не впечатлил. Конечно, это футбол и может быть всякое, но спрогнозируем уверенную победу киевлян с разницей в два-три гола.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
1 декабря 2024 -
15:30
Динамо Киев
Победа Динамо 1.47 Сделать ставку
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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