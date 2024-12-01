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Премьер-лига
Колос Ковалевка
01.12.2024 15:30 – FT 1 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 18:05 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:09
6793
0

Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ 2024/25

01 декабря 2024, 18:05 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:09
6793
0
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор

1 декабря прошел матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Динамо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:1.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 15-й тур, 1 декабря

Колос – Динамо – 1:1

Голы: Алефиренко, 33 – Бражко, 5

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Бражко, 5 мин.

ГОЛ! 1:1, Алефиренко, 33 мин.

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Колос Ковалевка).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
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Колос Ковалевка Динамо Киев Колос - Динамо видео голов и обзор Владимир Бражко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Даниил Алефиренко Тарас Михавко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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