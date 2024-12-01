01.12.2024 15:30 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига01 декабря 2024, 18:05 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:09
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Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ 2024/25
01 декабря 2024, 18:05 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:09
6793
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1 декабря прошел матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Динамо.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы сыграли на стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:1.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ 2024/25. 15-й тур, 1 декабря
Колос – Динамо – 1:1
Голы: Алефиренко, 33 – Бражко, 5
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Бражко, 5 мин.
ГОЛ! 1:1, Алефиренко, 33 мин.
События матча
33’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Колос Ковалевка).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
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