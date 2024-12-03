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Лига конференций
03 декабря 2024, 14:01 | Обновлено 03 декабря 2024, 15:13
934
0

Оскорбили лукашенко. УЕФА оштрафовал польский клуб

Польские фаны вывесили баннер против президента страны-соагрессора

03 декабря 2024, 14:01 | Обновлено 03 декабря 2024, 15:13
934
0
Оскорбили лукашенко. УЕФА оштрафовал польский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

На матче Лиги конференций против минского «Динамо» болельщики польской «Легии» разместили оскорбительные баннеры в адрес президента беларуси Александра Лукашенко.

Фаны написали «Лукашенко – х**», а также пожелали диктатору смерти. По информации польских СМИ, УЕФА оштрафовал клуб на 17,5 тысяч евро.

Беларусь является соагрессором россии в войне против Украины.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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