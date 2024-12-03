Оскорбили лукашенко. УЕФА оштрафовал польский клуб

На матче Лиги конференций против минского «Динамо» болельщики польской «Легии» разместили оскорбительные баннеры в адрес президента беларуси Александра Лукашенко.

Фаны написали «Лукашенко – х**», а также пожелали диктатору смерти. По информации польских СМИ, УЕФА оштрафовал клуб на 17,5 тысяч евро.

Беларусь является соагрессором россии в войне против Украины.