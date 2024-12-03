Лига конференций03 декабря 2024, 14:01 | Обновлено 03 декабря 2024, 15:13
934
0
Оскорбили лукашенко. УЕФА оштрафовал польский клуб
Польские фаны вывесили баннер против президента страны-соагрессора
03 декабря 2024, 14:01 | Обновлено 03 декабря 2024, 15:13
934
0
На матче Лиги конференций против минского «Динамо» болельщики польской «Легии» разместили оскорбительные баннеры в адрес президента беларуси Александра Лукашенко.
Фаны написали «Лукашенко – х**», а также пожелали диктатору смерти. По информации польских СМИ, УЕФА оштрафовал клуб на 17,5 тысяч евро.
Беларусь является соагрессором россии в войне против Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2024, 08:55 10
Илья Забарный может стать игроком «Реала»
Футбол | 03 декабря 2024, 08:11 6
Влада Зинченко претендует на титул «Самая стильная жена футболиста»
Футбол | 03.12.2024, 15:10
Бокс | 03.12.2024, 08:23
Футбол | 03.12.2024, 00:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.12.2024, 09:17 1
01.12.2024, 19:32 4
02.12.2024, 13:10
01.12.2024, 18:05 1
02.12.2024, 11:16 2
02.12.2024, 03:26 4
03.12.2024, 02:15 2
02.12.2024, 15:52 7