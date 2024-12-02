ВИДЕО. Милота дня. Сын Лунина сыграл в футбол на Сантьяго Бернабеу
Анастасия Лунина опубликовала милые кадры из семейной жизни
Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия, на своей странице опубликовала видео с последнего домашнего матча Мадрида против «Хетафе».
Напомним, что «Реал» выиграл со счетом 2:0 – голами отметились Беллингем и Мбаппе.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На видео заснята реакция сына Андрея и Анастасии на гол Джуда Беллингема с пенальти, а также показаны кадры как отец и сын играют на поле «Сантьяго Бернабеу».
У мальчика определенно есть футбольный талант – он несколько раз довольно технично обработал мяч и вызвал восторг всех собравшихся посмотреть на его игру:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Бартуловича провалила тренерские эксперименты в первом тайме, но потом пришла в себя
Богдан Бутко и Виталий Хемий выразили недовольство работой Виталия Волочая