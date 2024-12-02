Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Милота дня. Сын Лунина сыграл в футбол на Сантьяго Бернабеу
Другие новости
02 декабря 2024, 22:55 |
746
0

ВИДЕО. Милота дня. Сын Лунина сыграл в футбол на Сантьяго Бернабеу

Анастасия Лунина опубликовала милые кадры из семейной жизни

02 декабря 2024, 22:55 |
746
0
ВИДЕО. Милота дня. Сын Лунина сыграл в футбол на Сантьяго Бернабеу
Instagram. Андрей Лунин с сыном

Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия, на своей странице опубликовала видео с последнего домашнего матча Мадрида против «Хетафе».

Напомним, что «Реал» выиграл со счетом 2:0 – голами отметились Беллингем и Мбаппе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На видео заснята реакция сына Андрея и Анастасии на гол Джуда Беллингема с пенальти, а также показаны кадры как отец и сын играют на поле «Сантьяго Бернабеу».

У мальчика определенно есть футбольный талант – он несколько раз довольно технично обработал мяч и вызвал восторг всех собравшихся посмотреть на его игру:

По теме:
ФОТО. Легенда футбола не в восторге от эротических фото дочери
Оярсабаль забил 100-й гол за Реал Сосьедад во всех турнирах
ВИДЕО. Сын Месси выбрал себе кумира. Это не Лионель
видео lifestyle Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид Джуд Беллингем Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рано списали со счетов. Заря одержала волевую победу над Карпатами
Футбол | 02 декабря 2024, 19:59 18
Рано списали со счетов. Заря одержала волевую победу над Карпатами
Рано списали со счетов. Заря одержала волевую победу над Карпатами

Команда Бартуловича провалила тренерские эксперименты в первом тайме, но потом пришла в себя

Игрок и пресс-атташе Черноморца напали на комментатора после скандала в УПЛ
Футбол | 02 декабря 2024, 07:01 14
Игрок и пресс-атташе Черноморца напали на комментатора после скандала в УПЛ
Игрок и пресс-атташе Черноморца напали на комментатора после скандала в УПЛ

Богдан Бутко и Виталий Хемий выразили недовольство работой Виталия Волочая

Аль-Наср без Роналду драматично проиграл матч в Лиге чемпионов Азии
Футбол | 02.12.2024, 23:08
Аль-Наср без Роналду драматично проиграл матч в Лиге чемпионов Азии
Аль-Наср без Роналду драматично проиграл матч в Лиге чемпионов Азии
Промоутер Дюбуа отреагировал на желание Кличко провести бой с Даниэлем
Бокс | 02.12.2024, 02:15
Промоутер Дюбуа отреагировал на желание Кличко провести бой с Даниэлем
Промоутер Дюбуа отреагировал на желание Кличко провести бой с Даниэлем
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Футбол | 02.12.2024, 03:44
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
02.12.2024, 08:23
Бокс
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
30.11.2024, 16:39 6
Бокс
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
01.12.2024, 19:57 407
Футбол
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 27
Биатлон
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
Выигрывает конкуренцию у Барселоны. Назван главный претендент на Мудрика
02.12.2024, 15:06 17
Футбол
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
02.12.2024, 02:49
Бокс
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
01.12.2024, 07:55 11
Футбол
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
01.12.2024, 07:21 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем