ВИДЕО. Милота дня. Сын Лунина сыграл в футбол на Сантьяго Бернабеу

Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, Анастасия, на своей странице опубликовала видео с последнего домашнего матча Мадрида против «Хетафе».

Напомним, что «Реал» выиграл со счетом 2:0 – голами отметились Беллингем и Мбаппе.

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На видео заснята реакция сына Андрея и Анастасии на гол Джуда Беллингема с пенальти, а также показаны кадры как отец и сын играют на поле «Сантьяго Бернабеу».

У мальчика определенно есть футбольный талант – он несколько раз довольно технично обработал мяч и вызвал восторг всех собравшихся посмотреть на его игру: