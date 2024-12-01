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Реал Мадрид
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Хетафе
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Испания
01 декабря 2024, 19:25 |
329
1

За шаг до лидерства в Ла Лиге. Реал без Лунина одолел Хетафе

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу сливочных

01 декабря 2024, 19:25 |
329
1
За шаг до лидерства в Ла Лиге. Реал без Лунина одолел Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 30-й минуте именитый полузащитник «Реала» Джуд Беллингем с пенальти вывел хозяев вперед. Через 8 минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество сливочных.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице «Реал», имея одну игру в запасе, занимает второе место с 33 очками, нынешний лидер, «Бареслона», имеет 34 балла. «Хетафе» набрал 13 очков и занимает 17-ю позицию

Ла Лиги. 15-й тур. 1 декабря

Реал – Хетафе – 2:0

Голы: Беллингем, 30 (пен), Мбаппе, 38

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Реал Мадрид Хетафе Реал - Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Джуд Беллингем Килиан Мбаппе
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
Коли автор після кожного матчу Реала пише : "...без Луніна", то напрошується два висновка:
1. Або Лунін -панацея для Реала,  коли Реал програє , а на воротах стоїть Куртуа.
2. Або, коли Реала виграє і Лунін для Реала- наче зайцю п'ята нога.
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