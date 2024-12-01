За шаг до лидерства в Ла Лиге. Реал без Лунина одолел Хетафе

1 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 30-й минуте именитый полузащитник «Реала» Джуд Беллингем с пенальти вывел хозяев вперед. Через 8 минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество сливочных.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице «Реал», имея одну игру в запасе, занимает второе место с 33 очками, нынешний лидер, «Бареслона», имеет 34 балла. «Хетафе» набрал 13 очков и занимает 17-ю позицию

Ла Лиги. 15-й тур. 1 декабря

Реал – Хетафе – 2:0

Голы: Беллингем, 30 (пен), Мбаппе, 38