За шаг до лидерства в Ла Лиге. Реал без Лунина одолел Хетафе
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу сливочных
1 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе».
Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
На 30-й минуте именитый полузащитник «Реала» Джуд Беллингем с пенальти вывел хозяев вперед. Через 8 минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество сливочных.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.
В турнирной таблице «Реал», имея одну игру в запасе, занимает второе место с 33 очками, нынешний лидер, «Бареслона», имеет 34 балла. «Хетафе» набрал 13 очков и занимает 17-ю позицию
Ла Лиги. 15-й тур. 1 декабря
Реал – Хетафе – 2:0
Голы: Беллингем, 30 (пен), Мбаппе, 38
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1. Або Лунін -панацея для Реала, коли Реал програє , а на воротах стоїть Куртуа.
2. Або, коли Реала виграє і Лунін для Реала- наче зайцю п'ята нога.