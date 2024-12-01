Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
01.12.2024 17:15 - : -
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 декабря 2024, 03:22 | Обновлено 01 декабря 2024, 03:24
41
0

Реал – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 декабря в 17:15 по Киеву

01 декабря 2024, 03:22 | Обновлено 01 декабря 2024, 03:24
41
0
Реал – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 15-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Хетафе». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в прошлом сезоне смогла вернуться на ведущие позиции как на внутренней арене, взяв Суперкубок и досрочно выиграв в Примере, так и на международной, снова победив в Лиге чемпионов. Но сейчас у сливочных хватает проблем. Неспроста в центре обороны приходится ставить Тчуамени. Не оправдывает ожиданий и Мбаппе, который вляпался в скандал, вместо игр за сборную отдыхая в Швеции. В целом, сезон начался в Примере с потери очков с Мальоркой, а потом были новые осечки во главе с 0:4 в домашнем Эль Класико с Барселоной. Больше неудач было в Лиге чемпионов, где проиграли Лиллю и Милану. На этой неделе, на поле Ливерпуля, снова разочаровали и в целом галактикос, толком не создавшие ничего у ворот Келлехера, и лично Мбаппе, что не переиграл ирландца даже с пенальти.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Хетафе

Клуб при Бордаласе выходил из Сегунды и добирались до пятого места в Примере и плей-офф Лиги Европы. Вернувшись в конце позапрошлого сезона, Пепе спас синих от вылета, а прошлой весной команда с 43-мя очками закончила уже на 12-й минуте. Но в новой темпораде футболисты провалили старт. В первых 13 турах было взято только 1 победу, с Алавесом дома. Более того, ноябрь начинался с сухих поражений, по 0:1 с Сельтой на выезде и Жироной дома. Но после паузы, за время которой тренерский штаб явно поработал над ошибками, удалось оформить уверенные 2:0 с потенциальным конкурентом - Вальядолидом. Все решил отрезок 70-73 минуты, когда Ньом сначала ассистировал Родригему, после чего сам быстро оформил итоговый счет. Это позволило хотя бы немного оторваться от опасной зоны.

Статистика личных встреч

Все последние 5 матчей против самобытного соседа были выиграны королевским клубом.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут спокойной победы сливочных. Но с учетом их кадровых и функциональных проблем, тут стоит использовать ставку с тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
1 декабря 2024 -
17:15
Хетафе
Тотал голов меньше 2.5 1.85 Сделать ставку
По теме:
Вальядолид – Атлетико – 0:5. В погоне за Барселоной. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эффектный гол Гризманна. Атлетико отгрузил Вальядолиду 5 мячей в гостях
Реал Мадрид Хетафе Реал - Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Футбол | 30 ноября 2024, 08:24 3
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал

Легендарный аргентинец выделил «Челси»

На этот раз без Степанова. Байер одержал победу над Унионом
Футбол | 01 декабря 2024, 03:35 0
На этот раз без Степанова. Байер одержал победу над Унионом
На этот раз без Степанова. Байер одержал победу над Унионом

Украинский форвард в заявку попал, но на поле не выходил

«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Бокс | 30.11.2024, 16:39
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Конец ужасной серии аистов. Левый берег и Оболонь забили по голу друг другу
Футбол | 30.11.2024, 20:03
Конец ужасной серии аистов. Левый берег и Оболонь забили по голу друг другу
Конец ужасной серии аистов. Левый берег и Оболонь забили по голу друг другу
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
Футбол | 30.11.2024, 16:56
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
30.11.2024, 08:59 11
Футбол
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
29.11.2024, 12:56 1
Футбол
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
29.11.2024, 15:03 1
Футбол
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
29.11.2024, 12:14 2
Футбол
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 17
Биатлон
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
29.11.2024, 12:39 2
Бокс
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
29.11.2024, 07:59 17
Бокс
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
29.11.2024, 00:15 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем