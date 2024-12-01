1 декабря на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 15-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Хетафе». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в прошлом сезоне смогла вернуться на ведущие позиции как на внутренней арене, взяв Суперкубок и досрочно выиграв в Примере, так и на международной, снова победив в Лиге чемпионов. Но сейчас у сливочных хватает проблем. Неспроста в центре обороны приходится ставить Тчуамени. Не оправдывает ожиданий и Мбаппе, который вляпался в скандал, вместо игр за сборную отдыхая в Швеции. В целом, сезон начался в Примере с потери очков с Мальоркой, а потом были новые осечки во главе с 0:4 в домашнем Эль Класико с Барселоной. Больше неудач было в Лиге чемпионов, где проиграли Лиллю и Милану. На этой неделе, на поле Ливерпуля, снова разочаровали и в целом галактикос, толком не создавшие ничего у ворот Келлехера, и лично Мбаппе, что не переиграл ирландца даже с пенальти.

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Хетафе

Клуб при Бордаласе выходил из Сегунды и добирались до пятого места в Примере и плей-офф Лиги Европы. Вернувшись в конце позапрошлого сезона, Пепе спас синих от вылета, а прошлой весной команда с 43-мя очками закончила уже на 12-й минуте. Но в новой темпораде футболисты провалили старт. В первых 13 турах было взято только 1 победу, с Алавесом дома. Более того, ноябрь начинался с сухих поражений, по 0:1 с Сельтой на выезде и Жироной дома. Но после паузы, за время которой тренерский штаб явно поработал над ошибками, удалось оформить уверенные 2:0 с потенциальным конкурентом - Вальядолидом. Все решил отрезок 70-73 минуты, когда Ньом сначала ассистировал Родригему, после чего сам быстро оформил итоговый счет. Это позволило хотя бы немного оторваться от опасной зоны.

Статистика личных встреч

Все последние 5 матчей против самобытного соседа были выиграны королевским клубом.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут спокойной победы сливочных. Но с учетом их кадровых и функциональных проблем, тут стоит использовать ставку с тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,85).