01.12.2024 17:15 - : -
Испания28 ноября 2024, 20:01 |
85
0
Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 1 декабря в 17:15 по Киеву
28 ноября 2024, 20:01 |
85
0
В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Хетафе».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – ХетафеСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 ноября 2024, 01:31 0
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!
Футбол | 28 ноября 2024, 10:43 0
Специалист поддержал игрока
Футбол | 28.11.2024, 18:35
Футбол | 28.11.2024, 20:50
Футбол | 28.11.2024, 00:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.11.2024, 23:59 28
27.11.2024, 12:31 1
27.11.2024, 06:23 2
27.11.2024, 22:35 26
27.11.2024, 08:24 4
28.11.2024, 12:41 15
27.11.2024, 00:01