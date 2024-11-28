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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
01.12.2024 17:15 - : -
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 ноября 2024, 20:01 |
85
0

Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 1 декабря в 17:15 по Киеву

28 ноября 2024, 20:01 |
85
0
Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Хетафе».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Хетафе
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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