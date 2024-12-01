01.12.2024 17:15 – FT 2 : 0
Испания01 декабря 2024, 20:11 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:53
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Реал – Хетафе – 2:0. Голы звезд. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги
01 декабря 2024, 20:11 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:53
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1 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе».
Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
На 30-й минуте именитый полузащитник «Реала» Джуд Беллингем с пенальти вывел хозяев вперед. Через 8 минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество сливочных.
Ла Лиги. 15-й тур. 1 декабря
Реал – Хетафе – 2:0
Голы: Беллингем, 30 (пен), Мбаппе, 38
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Беллингем, 30
ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 38
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
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