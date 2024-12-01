Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Хетафе – 2:0. Голы звезд. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
01.12.2024 17:15 – FT 2 : 0
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 декабря 2024, 20:11 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:53
1931
0

Реал – Хетафе – 2:0. Голы звезд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги

01 декабря 2024, 20:11 | Обновлено 01 декабря 2024, 20:53
1931
0
Реал – Хетафе – 2:0. Голы звезд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 30-й минуте именитый полузащитник «Реала» Джуд Беллингем с пенальти вывел хозяев вперед. Через 8 минут Килиан Мбаппе удвоил преимущество сливочных.

Ла Лиги. 15-й тур. 1 декабря

Реал – Хетафе – 2:0

Голы: Беллингем, 30 (пен), Мбаппе, 38

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Беллингем, 30

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 38

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
По теме:
Удинезе – Дженоа – 0:2. Красная карточка на 4-й минуте. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Как Рух забил в ворота Шахтера на 90+1-й минуте и вырвал ничью
Монпелье – Лилль – 2:2. Три красные карточки и драка. Видео голов
Реал Мадрид Хетафе Реал - Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джуд Беллингем Килиан Мбаппе видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эпилептический приступ. Стало известно состояние игрока Фиорентины
Футбол | 01 декабря 2024, 20:34 1
Эпилептический приступ. Стало известно состояние игрока Фиорентины
Эпилептический приступ. Стало известно состояние игрока Фиорентины

Эдуардо Бове доставлен в больницу, он дышит самостоятельно и находится в сознании

Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Футбол | 01 декабря 2024, 00:06 67
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?

Украинцем заинтересовались «Астон Вилла» и «Вест Хэм»

У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
Футбол | 30.11.2024, 22:09
У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
У кого 9.5? Стала известна оценка Зинченко за 5:2 в матче АПЛ
Александр ШОВКОВСКИЙ: «У нас было на подготовку всего два дня»
Футбол | 01.12.2024, 18:46
Александр ШОВКОВСКИЙ: «У нас было на подготовку всего два дня»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «У нас было на подготовку всего два дня»
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Футбол | 01.12.2024, 07:21
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
30.11.2024, 11:58 9
Бокс
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
30.11.2024, 07:48 4
Бокс
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории
30.11.2024, 13:16 4
Бокс
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
30.11.2024, 19:51 4
Футбол
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
30.11.2024, 16:56 5
Футбол
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
30.11.2024, 08:59 12
Футбол
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем