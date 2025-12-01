Еще одна россиянка сменила гражданство и будет выступать за Узбекистан

24-летняя теннисистка Камилла Рахимова сменила российское гражданство и будет выступать под флагом Узбекистана.

Об этом сообщили в Федерации тенниса Узбекистана:

«Семья Камиллы имеет связь с Узбекистаном: ее мать, Руфина Рахимова (в девичестве Ялалова), в юности входила в число сильнейших теннисисток своей возрастной категории и выступала за Узбекскую ССР. Старший брат Камиллы, Тимур, родился в Ташкенте. Эти семейные корни делают решение Рахимовой представлять Узбекистан особенно символичным.

На сайте WTA Рахимова все еще без флага. В обновленном мировом рейтинге Камилла занимает 112-е место.

Смена гражданства с российского на узбекское – не первый случай в WTA-Туре. В октябре 2025 года это сделала Мария Тимофеева.