Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Еще одна россиянка сменила гражданство и будет выступать за Узбекистан
WTA
01 декабря 2025, 17:27 |
1008
4

Еще одна россиянка сменила гражданство и будет выступать за Узбекистан

На сайте WTA Камилла Рахимова все еще без флага

01 декабря 2025, 17:27 |
1008
4 Comments
Еще одна россиянка сменила гражданство и будет выступать за Узбекистан
Getty Images/Global Images Ukraine. Камилла Рахимова

24-летняя теннисистка Камилла Рахимова сменила российское гражданство и будет выступать под флагом Узбекистана.

Об этом сообщили в Федерации тенниса Узбекистана:

«Семья Камиллы имеет связь с Узбекистаном: ее мать, Руфина Рахимова (в девичестве Ялалова), в юности входила в число сильнейших теннисисток своей возрастной категории и выступала за Узбекскую ССР. Старший брат Камиллы, Тимур, родился в Ташкенте. Эти семейные корни делают решение Рахимовой представлять Узбекистан особенно символичным.

На сайте WTA Рахимова все еще без флага. В обновленном мировом рейтинге Камилла занимает 112-е место.

Смена гражданства с российского на узбекское – не первый случай в WTA-Туре. В октябре 2025 года это сделала Мария Тимофеева.

По теме:
Немецкая биатлонистка сменила спортивное гражданство перед сезоном
Мбаппе может сменить футбольное гражданство. Известны подробности
Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии
Камилла Рахимова смена гражданства
Даниил Агарков Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Футбол | 30 ноября 2025, 19:51 6
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе

Исполняющий обязанности главного тренера киевлян рассчитывает на Самбу Диалло

ФОТО. Украинская теннисистка похвалилась новым роскошным авто
Теннис | 30 ноября 2025, 05:15 3
ФОТО. Украинская теннисистка похвалилась новым роскошным авто
ФОТО. Украинская теннисистка похвалилась новым роскошным авто

Даяна Ястремская наслаждается отдыхом в Италии

Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Футбол | 01.12.2025, 08:40
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Футбол | 01.12.2025, 10:47
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
Футбол | 01.12.2025, 15:05
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
За останні 3 роки це уже 4 випадок, до неї були Грачова, Касаткіна і Тимофеєва
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 16
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 45
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
29.11.2025, 23:19 4
Футбол
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 2
Футбол
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем