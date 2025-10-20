Захотела иметь флаг. Теннисистка из рф сменила гражданство

146-я ракетка мира Мария Тимофеева официально перешла под флаг Узбекистана. Эта информация появилась на сайте WTA.

21-летняя теннисистка, уроженка россии, стала очередной представительницей страны-агрессора, решившей выступать за другое государство. До смены спортивного гражданства Тимофеева выступала без прапора, как и все ее соотечественницы.

На прошлой неделе Мария выиграла турнир серии ITF W75 в португальском Кинта-ду-Лагу, а в 2024 году добралась до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, победив Каролину Возняцки и Беатрис Хаддад Майя.