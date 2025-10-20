Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 октября 2025, 16:17 | Обновлено 20 октября 2025, 16:28
Захотела иметь флаг. Теннисистка из рф сменила гражданство

146-я ракетка мира Мария Тимофеева будет выступать за Узбекистан

Захотела иметь флаг. Теннисистка из рф сменила гражданство
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Тимофеева

146-я ракетка мира Мария Тимофеева официально перешла под флаг Узбекистана. Эта информация появилась на сайте WTA.

21-летняя теннисистка, уроженка россии, стала очередной представительницей страны-агрессора, решившей выступать за другое государство. До смены спортивного гражданства Тимофеева выступала без прапора, как и все ее соотечественницы.

На прошлой неделе Мария выиграла турнир серии ITF W75 в португальском Кинта-ду-Лагу, а в 2024 году добралась до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, победив Каролину Возняцки и Беатрис Хаддад Майя.

Мария Тимофеева смена гражданства
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
