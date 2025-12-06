Тренер сборной Норвегии о жеребьевке ЧМ-2026: «Просто фрик-шоу»

Тренер Столе Сольбаккен остался разочарован тем, что его сборная Норвегии по итогам жеребьевки ЧМ-2026 попала в группу с Францией и Сенегалом, и в целом раскритиковал все мероприятие, которое устроила ФИФА.

«Во многих смыслах это просто фрик-шоу. Нужно это честно признавать. Еще и попали в группу с Францией – вероятно, самой сильной командой Европы».

«И посмотрим, кто еще будет нашим соперником», – сказал Сольбаккен.

Четвертой командой группы станет Боливия, Суринам или Ирак.