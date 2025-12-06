Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Норвегии о жеребьевке ЧМ-2026: «Просто фрик-шоу»
Чемпионат мира
06 декабря 2025, 15:10 | Обновлено 06 декабря 2025, 15:33
1433
1

Тренер сборной Норвегии о жеребьевке ЧМ-2026: «Просто фрик-шоу»

Сольбаккен недоволен

06 декабря 2025, 15:10 | Обновлено 06 декабря 2025, 15:33
1433
1 Comments
Тренер сборной Норвегии о жеребьевке ЧМ-2026: «Просто фрик-шоу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Столе Сольбаккен

Тренер Столе Сольбаккен остался разочарован тем, что его сборная Норвегии по итогам жеребьевки ЧМ-2026 попала в группу с Францией и Сенегалом, и в целом раскритиковал все мероприятие, которое устроила ФИФА.

«Во многих смыслах это просто фрик-шоу. Нужно это честно признавать. Еще и попали в группу с Францией – вероятно, самой сильной командой Европы».

«И посмотрим, кто еще будет нашим соперником», – сказал Сольбаккен.

Четвертой командой группы станет Боливия, Суринам или Ирак.

По теме:
6-й мундиаль для Месси и Роналду. Кто был успешнее на предыдущих?
«Запасаемся валидолом». Реакция болельщиков на жеребьевку ЧМ-2026
Группа на ЧМ-2026, в которую может попасть сборная Украины – самая сложная
Столе Сольбаккен ЧМ-2026 по футболу сборная Норвегии по футболу
Иван Зинченко Источник: Associated Press
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Футбол | 06 декабря 2025, 08:33 11
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса

Беттони пробыл неделю на базе киевлян

Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Футбол | 06 декабря 2025, 08:35 0
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль

Прогнозируем, как завершится центральный матч Астон Вилла – Арсенал и другие поединки

Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.12.2025, 09:00
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Владимир МАХАНЬКОВ: «В этой команде любой игрок несет угрозу»
Футбол | 06.12.2025, 14:15
Владимир МАХАНЬКОВ: «В этой команде любой игрок несет угрозу»
Владимир МАХАНЬКОВ: «В этой команде любой игрок несет угрозу»
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Футбол | 06.12.2025, 10:30
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Если Норвегия будет играть так как с Италией то второе место возьмут, как минимум
Ответить
0
Популярные новости
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 31
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 5
Футбол
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
05.12.2025, 05:22
Бокс
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем