Чемпионат мира06 декабря 2025, 15:10
Тренер сборной Норвегии о жеребьевке ЧМ-2026: «Просто фрик-шоу»
Сольбаккен недоволен
Тренер Столе Сольбаккен остался разочарован тем, что его сборная Норвегии по итогам жеребьевки ЧМ-2026 попала в группу с Францией и Сенегалом, и в целом раскритиковал все мероприятие, которое устроила ФИФА.
«Во многих смыслах это просто фрик-шоу. Нужно это честно признавать. Еще и попали в группу с Францией – вероятно, самой сильной командой Европы».
«И посмотрим, кто еще будет нашим соперником», – сказал Сольбаккен.
Четвертой командой группы станет Боливия, Суринам или Ирак.
Если Норвегия будет играть так как с Италией то второе место возьмут, как минимум
