В субботу, 6 декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Эвертон

Ливерпульская команда пока проводит довольно неплохой сезон. За 14 туров Премьер-лиги «Эвертон» набрал 21 зачетный пункт, что позволяет ему находиться на 10-й строчке турнирной таблицы. От зоны вылета коллектив оторвался уже на 10 очков, а от топ-3 его отделяет всего 3 балла.

В Кубке английской лиги «ириски» дошли до 1/16 финала, где потерпели поражение против «Вулверхемптона».

Ноттингем

Для «лесников» в этом сезоне все складывается очень сумбурно. Импульсивная смена 2-х тренеров сделала клуб одним из главных аутсайдеров, хотя, кажется, недавно назначенный Шон Дайч начинает налаживать ситуацию. На данный момент у АПЛ «Форест» имеет 15 очков на балансе (9 из них было добыто в последних 4-х матчах), позволяющих ему находиться на 16-й строчке турнирной таблицы. Зону вылета клуб опережает на 4 балла. С Кубка английской лиги коллектив Александра Зинченко вылетел на стадии 1/16 финала после поражения против «Свонси».

В Лиге Европы англичане завоевали 8 баллов за 5 игр, благодаря которым теперь занимают 16-ю строчку общей таблицы. От необходимого топ-8 «Ноттингем» отстает на 2 очка.

Личные встречи

В последних 5-х играх ощутимое преимущество имеет «Эвертон». На счету ирисок 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 поединке состоялась ничья.

Интересные факты

В последних 5-х играх «Ноттингем» одержал 4 победы.

Ни в одном из последних 12 поединков «Эвертон» не забивал больше, чем 2 гола.

«Ноттингем» забил 14 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.66.