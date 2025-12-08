6 декабря Эвертон уверенно переиграл команду Ноттингем Форест со счетом 3:0 в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.

Голами за ливерпульский клуб отличились Никола Миленкович (автогол), Тьерно Барри и Кирнан Дьюсбери-Холл.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко отыграл весь поединок и получил желтую карточку на 84-й минуте за фол против Омари Хатчинсона.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Эвертон – Ноттингем Форест – 3:0

Голы: Миленкович, 2 (автогол), Барри, 45+3, Дьюсбери-Холл, 80

Видеообзор матча