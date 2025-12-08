Эвертон – Ноттингем – 3:0. За что Миколенко получил желтую? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26
6 декабря Эвертон уверенно переиграл команду Ноттингем Форест со счетом 3:0 в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.
Голами за ливерпульский клуб отличились Никола Миленкович (автогол), Тьерно Барри и Кирнан Дьюсбери-Холл.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко отыграл весь поединок и получил желтую карточку на 84-й минуте за фол против Омари Хатчинсона.
АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря
Эвертон – Ноттингем Форест – 3:0
Голы: Миленкович, 2 (автогол), Барри, 45+3, Дьюсбери-Холл, 80
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ферстаппен победил, но чемпионом стал Норрис
«Горняки» не отказались от Александра Назаренко