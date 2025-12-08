Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Ноттингем – 3:0. За что Миколенко получил желтую? Видео голов
Чемпионат Англии
Эвертон
06.12.2025 17:00 – FT 3 : 0
Ноттингем Форест
Англия
08 декабря 2025, 06:59 | Обновлено 08 декабря 2025, 07:00
52
0

Эвертон – Ноттингем – 3:0. За что Миколенко получил желтую? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26

Эвертон – Ноттингем – 3:0. За что Миколенко получил желтую? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря Эвертон уверенно переиграл команду Ноттингем Форест со счетом 3:0 в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.

Голами за ливерпульский клуб отличились Никола Миленкович (автогол), Тьерно Барри и Кирнан Дьюсбери-Холл.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко отыграл весь поединок и получил желтую карточку на 84-й минуте за фол против Омари Хатчинсона.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Эвертон – Ноттингем Форест – 3:0

Голы: Миленкович, 2 (автогол), Барри, 45+3, Дьюсбери-Холл, 80

Видеообзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Эвертон), асcист Джейк О’Брайен.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Эвертон), асcист Илиман Ндиайе.
2’
ГОЛ ! Автогол забил Никола Миленкович (Ноттингем Форест).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
