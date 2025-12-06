Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда играют Барселона и Реал? Прогнозы на 15-й тур Ла Лиги 2025/26
Испания
06 декабря 2025, 08:13 |
114
0

Когда играют Барселона и Реал? Прогнозы на 15-й тур Ла Лиги 2025/26

С 5 по 8 декабря проходят поединки 15-го тура чемпионата Испании

06 декабря 2025, 08:13 |
114
0
Когда играют Барселона и Реал? Прогнозы на 15-й тур Ла Лиги 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

🏆 С 5 по 8 декабря проходят матчи 15-го тура Ла Лиги 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!

Расписание и прогнозы на 15-й тур Ла Лиги 2025/26:

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 15 12 1 2 42 - 17 06.12.25 19:30 Бетис - Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче 37
2 Реал Мадрид 15 11 3 1 32 - 13 07.12.25 22:00 Реал Мадрид - Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия 36
3 Вильярреал 14 10 2 2 29 - 13 06.12.25 15:00 Вильярреал - Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал 32
4 Атлетико Мадрид 15 9 4 2 28 - 14 06.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья 31
5 Бетис 14 6 6 2 22 - 14 06.12.25 19:30 Бетис - Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18 - 16 07.12.25 19:30 Эспаньол - Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13 - 15 06.12.25 15:00 Вильярреал - Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе 20
8 Атлетик Бильбао 15 6 2 7 14 - 20 06.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13 - 15 07.12.25 19:30 Эспаньол - Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19 - 21 06.12.25 17:15 Алавес - Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья 16
11 Эльче 14 3 7 4 15 - 17 07.12.25 15:00 Эльче - Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче 16
12 Сельта 14 3 7 4 16 - 19 07.12.25 22:00 Реал Мадрид - Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта 16
13 Севилья 14 5 1 8 19 - 23 07.12.25 17:15 Валенсия - Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья 16
14 Алавес 14 4 3 7 12 - 15 06.12.25 17:15 Алавес - Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес 15
15 Мальорка 15 3 5 7 15 - 22 13.12.25 17:15 Мальорка - Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка 14
16 Валенсия 14 3 5 6 13 - 22 07.12.25 17:15 Валенсия - Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12 - 18 08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта 12
18 Жирона 14 2 6 6 13 - 26 07.12.25 15:00 Эльче - Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7 - 22 14.12.25 15:00 Севилья - Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна 10
20 Леванте 14 2 3 9 16 - 26 08.12.25 22:00 Осасуна - Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте 9
Полная таблица

По теме:
Атлетик – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ЛНЗ – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Барселона Бетис Севилья Вильярреал Эспаньол Мальорка Осасуна Хетафе Сельта прогнозы Жирона Райо Вальекано Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Эльче Реал Сосьедад Валенсия Реал Мадрид Алавес Ла Лига Леванте Овьедо прогнозы на футбол Ла Лига - betking
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Футбол | 05 декабря 2025, 21:10 83
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников

В Вашингтоне прошла жеребьевка финального раунда чемпионата мира

На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
Футбол | 05 декабря 2025, 08:28 2
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение

Украинца хотят купить «Бешикташ» и «Фенербахче»

Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Футбол | 06.12.2025, 06:55
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Футбол | 06.12.2025, 07:22
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.12.2025, 07:00
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 11
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 6
Футбол
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
05.12.2025, 02:17 5
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 31
Футбол
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42
Бокс
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем