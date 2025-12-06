Дидье ДЕШАМ: «Церемония жеребьевки ЧМ-2026 была достаточно длинной»
Коуч сборной Франции высказался по поводу организации мероприятия
Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением по организации церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира 2026 года.
«Церемония? Это была американская церемония, настоящее шоу. У каждой страны своя культура. Мы приспосабливаемся, но пришло время, чтобы понять, кого мы получим. Церемония была достаточно длинной», – сказал Дешам.
Сборная Франции на групповом этапе турнира сыграет против сборных Сенегала, Норвегии и победителя межконтинентального плей-офф 2 (Боливия, Суринам или Ирак).
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США. Плей-офф европейской квалификации в Мундиаль состоится же в марте следующего года.
