Дидье ДЕШАМ: «Церемония жеребьевки ЧМ-2026 была достаточно длинной»

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением по организации церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира 2026 года.

«Церемония? Это была американская церемония, настоящее шоу. У каждой страны своя культура. Мы приспосабливаемся, но пришло время, чтобы понять, кого мы получим. Церемония была достаточно длинной», – сказал Дешам.

Сборная Франции на групповом этапе турнира сыграет против сборных Сенегала, Норвегии и победителя межконтинентального плей-офф 2 (Боливия, Суринам или Ирак).

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США. Плей-офф европейской квалификации в Мундиаль состоится же в марте следующего года.