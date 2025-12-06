Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дидье ДЕШАМ: «Церемония жеребьевки ЧМ-2026 была достаточно длинной»
Чемпионат мира
06 декабря 2025, 08:39 |
Коуч сборной Франции высказался по поводу организации мероприятия

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением по организации церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира 2026 года.

«Церемония? Это была американская церемония, настоящее шоу. У каждой страны своя культура. Мы приспосабливаемся, но пришло время, чтобы понять, кого мы получим. Церемония была достаточно длинной», – сказал Дешам.

Сборная Франции на групповом этапе турнира сыграет против сборных Сенегала, Норвегии и победителя межконтинентального плей-офф 2 (Боливия, Суринам или Ирак).

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США. Плей-офф европейской квалификации в Мундиаль состоится же в марте следующего года.

По теме:
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Афеллай назвал самого сложного соперника в возможной группе ЧМ с Украиной
Маркевич назвал шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Дидье Дешам ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира сборная Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
На церемонії головне було поцілувати Рудого Хуйла в сраку, що Інфантіно з компанією з блиском вдалося. На це й пішла більша частина часу заходу. Все інше - то таке, Рудому не цікаво. Він би залюбки  з Шевою в гольф на інтерес зіграв.
