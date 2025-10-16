Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 06:22
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж

Кристиан Биловар рассказал, какие были предложения по трансферу

Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
ФК Динамо. Кристиан Биловар

Украинский защитник «Динамо» Кристиан Биловар рассказал, что были предложения покинуть киевский клуб, но Игорь Суркис не смог договориться о трансфере.

«Было предложение от Виктории, они предлагали за меня два миллиона евро. Мой родственник (Игорь Суркис) не смог договориться. Также было предложение от Серветта, того, который с Шахтером играл, клуба Голландии, и французского клуба Париж», – сказал Беловар.

Ранее украинский центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Беловар рассказал, как сообщил президенту столичного клуба Игорю Суркису об отношениях с его дочерью Яной.

Кристиан Биловар Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Игорь Суркис Серветт
Дмитрий Олейник Источник: Денис Бойко
