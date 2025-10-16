Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Кристиан Биловар рассказал, какие были предложения по трансферу
Украинский защитник «Динамо» Кристиан Биловар рассказал, что были предложения покинуть киевский клуб, но Игорь Суркис не смог договориться о трансфере.
«Было предложение от Виктории, они предлагали за меня два миллиона евро. Мой родственник (Игорь Суркис) не смог договориться. Также было предложение от Серветта, того, который с Шахтером играл, клуба Голландии, и французского клуба Париж», – сказал Беловар.
Ранее украинский центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Беловар рассказал, как сообщил президенту столичного клуба Игорю Суркису об отношениях с его дочерью Яной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если Андрей уйдет, в Мадрид может переехать Диогу Кошта
Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе